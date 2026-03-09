Когда Пасха 2026 в Украине: точная дата и почему православная и католическая не совпадают

Пасха - один из важнейших праздников в церковном календаре. Однако в 2026 году христиане восточного и западного обрядов будут отмечать его в разные дни.
Подробнее о том, почему даты праздника отличаются для православных и католиков, а также когда отмечать Светлое Христово Воскресение в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Пасха считается важнейшим христианским праздником, подготовка к которому длится в течение 40-дневного Великого поста.
Для вычисления даты Светлого Христова Воскресения существует общее правило: его отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия (речь идет условно о 21 марта).
Несмотря на это общее правило, православные и католики используют разные методы расчета (пасхалии), поэтому дни празднования часто не совпадают.
Римско-католическая церковь и большинство протестантских общин определяют дату Пасхи по григорианскому календарю.
В 2026 году западные христиане будут отмечать этот праздник в воскресенье, 5 апреля.
С 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, который считается точнее юлианского и ближе к астрономическим событиям, чем григорианский.
При этом дата Пасхи является общей как для сторонников "старого" (юлианского), так и "нового" (новоюлианского) стилей.
В 2026 году православные верующие будут отмечать этот праздник в воскресенье, 12 апреля (через неделю после католиков).
Хотя главные торжества приходятся на один день - воскресенье, фактически празднование Пасхи длится 40 дней. Ведь именно столько времени Спаситель находился со своими учениками после Воскресения.
Завершается этот период в среду шестой недели после праздника - в день Отдания Пасхи, который символизирует последний день пребывания Иисуса Христа на земле перед Вознесением.
