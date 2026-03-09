Когда Пасха 2026 в Украине: точная дата и почему православная и католическая не совпадают

Главное: Разные даты : христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Пасху в разные воскресенья апреля.

Как определяется дата Пасхи

Пасха считается важнейшим христианским праздником, подготовка к которому длится в течение 40-дневного Великого поста.

Для вычисления даты Светлого Христова Воскресения существует общее правило: его отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия (речь идет условно о 21 марта).

Несмотря на это общее правило, православные и католики используют разные методы расчета (пасхалии), поэтому дни празднования часто не совпадают.

Пасха 2026 в западной традиции

Римско-католическая церковь и большинство протестантских общин определяют дату Пасхи по григорианскому календарю.

В 2026 году западные христиане будут отмечать этот праздник в воскресенье, 5 апреля.

Пасхальное воскресенье в календаре Святого Престола Ватикана (скриншот: vatican.va)

Когда будет отмечать Пасху ПЦУ

С 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, который считается точнее юлианского и ближе к астрономическим событиям, чем григорианский.

При этом дата Пасхи является общей как для сторонников "старого" (юлианского), так и "нового" (новоюлианского) стилей.

В 2026 году православные верующие будут отмечать этот праздник в воскресенье, 12 апреля (через неделю после католиков).

Пасхальное воскресенье в православном церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Продолжительность празднования по традиции ПЦУ

Хотя главные торжества приходятся на один день - воскресенье, фактически празднование Пасхи длится 40 дней. Ведь именно столько времени Спаситель находился со своими учениками после Воскресения.

Завершается этот период в среду шестой недели после праздника - в день Отдания Пасхи, который символизирует последний день пребывания Иисуса Христа на земле перед Вознесением.

