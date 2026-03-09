Коли Великдень 2026 в Україні: точна дата і чому православна та католицька не збігаються

Головне: Різні дати : християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень у різні неділі квітня.

: християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень у різні неділі квітня. Причина розбіжності : православні та католики використовують різні методи розрахунку свята (пасхалії).

: православні та католики використовують різні методи розрахунку свята (пасхалії). Календар ПЦУ : перехід на "новий" стиль не змінив правила обчислення дати Світлого Христового Воскресіння.

: перехід на "новий" стиль не змінив правила обчислення дати Світлого Христового Воскресіння. Тривалість свята: згідно з церковною традицією, пасхальний період - більше місяця.

Як визначається дата Великодня

Великдень вважається найважливішим християнським святом, підготовка до якого триває впродовж 40-денного Великого посту.

Для обчислення дати Світлого Христового Воскресіння існує загальне правило: його відзначають у першу неділю після першого повного місяця, що настає після дня весняного рівнодення (йдеться умовно про 21 березня).

Попри це спільне правило, православні та католики використовують різні методи розрахунку (пасхалії), тому дні святкування часто не збігаються.

Великдень 2026 у західній традиції

Римсько-католицька церква та більшість протестантських громад визначають дату Великодня за григоріанським календарем.

У 2026 році західні християни відзначатимуть це свято в неділю, 5 квітня.

Великодня неділя в календарі Святого Престолу Ватикану (скриншот: vatican.va)

Коли відзначатиме Великдень ПЦУ

З 2023 року Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, який вважається точнішим за юліанський та ближчим до астрономічних подій, ніж григоріанський.

При цьому дата Великодня є спільною як для прихильників "старого" (юліанського), так і "нового" (новоюліанського) стилів.

У 2026 році православні віряни відзначатимуть це свято в неділю, 12 квітня (через тиждень після католиків).

Великодня неділя в православному церковному календарі (скриншот: pomisna.info)

Тривалість святкування за традицією ПЦУ

Хоча головні урочистості припадають на один день - неділю, фактично святкування Великодня триває 40 днів. Адже саме стільки часу Спаситель перебував зі своїми учнями після Воскресіння.

Завершується цей період у середу шостого тижня після свята - у день Віддання Великодня, який символізує останній день перебування Ісуса Христа на землі перед Вознесінням.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю та пояснили, коли та як просити благословення у священника.