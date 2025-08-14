ua en ru
Когда в Украине запустят "Пакет школьника": Федоров назвал сроки

Киев, Четверг 14 августа 2025 20:54
Когда в Украине запустят "Пакет школьника": Федоров назвал сроки Иллюстративное фото: родители первоклассников смогут получить "Пакет школьника" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине уже в ближайшие дни могут запустить программу "Пакет школьника", в рамках которой родители первоклассников смогут получить 5 тысяч гривен.

Как передает РБК-Украина, об этом первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил на эфире в TikTok.

"В ближайшие дни, максимум неделя, мы запустим "Пакет школьника", - рассказал Федоров.

Он уточнил, что в рамках программы для родителей первоклассников предусмотрена возможность получить на "Дія.Картку" 5 тысяч гривен.

Такие средства родители смогут использовать для подготовки к 1 сентября.

"Пакет школьника"

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины сообщили, что подать заявку на получение помощи в рамках "Пакета школьника" можно будет до 15 ноября.

Подать заявку можно будет как онлайн через "Дію", так и офлайн в любом сервисном центре ПФУ.

В Пенсионном фонде рассказали, что для подачи заявления родителям необходимо будет указать ФИО получателя и ребенка, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, дату рождения ребенка, серию и номер свидетельства о рождении, номер специального банковского счета.

Потратить полученные деньги родители должны в течение 180 дней.

Более детально о "Пакете школьника" - в материале РБК-Украина.

