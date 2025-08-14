Коли в Україні запустять "Пакунок школяра": Федоров назвав терміни

В Україні вже найближчими днями можуть запустити програму "Пакунок школяра", у рамках якої батьки першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень.

Як передає РБК-Україна , про це перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив на ефірі в TikTok .

Такі кошти батьки зможуть використати для підготовки до 1 вересня.

Він уточнив, що в рамках програми для батьків першокласників передбачена можливість отримати на "Дія.Картку" 5 тисяч гривень.

"Пакунок школяра"

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді України повідомили, що подати заявку на отримання допомоги в рамках "Пакунка школяра" можна буде до 15 листопада.

Подати заявку можна буде як онлайн через "Дію", так і офлайн у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У Пенсійному фонді розповіли, що для подачі заяви батькам необхідно буде вказати ПІБ одержувача та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження дитини, серію та номер свідоцтва про народження, номер спеціального банківського рахунку.

Витратити отримані гроші батьки повинні протягом 180 днів.

