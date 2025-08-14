ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Коли в Україні запустять "Пакунок школяра": Федоров назвав терміни

Київ, Четвер 14 серпня 2025 20:54
UA EN RU
Коли в Україні запустять "Пакунок школяра": Федоров назвав терміни Ілюстративне фото: батьки першокласників зможуть отримати "Пакунок школяра" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже найближчими днями можуть запустити програму "Пакунок школяра", у рамках якої батьки першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень.

Як передає РБК-Україна, про це перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив на ефірі в TikTok.

"Найближчими днями, максимум тиждень, ми запустимо "Пакунок школяра", - розповів Федоров.

Він уточнив, що в рамках програми для батьків першокласників передбачена можливість отримати на "Дія.Картку" 5 тисяч гривень.

Такі кошти батьки зможуть використати для підготовки до 1 вересня.

"Пакунок школяра"

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді України повідомили, що подати заявку на отримання допомоги в рамках "Пакунка школяра" можна буде до 15 листопада.

Подати заявку можна буде як онлайн через "Дію", так і офлайн у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У Пенсійному фонді розповіли, що для подачі заяви батькам необхідно буде вказати ПІБ одержувача та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження дитини, серію та номер свідоцтва про народження, номер спеціального банківського рахунку.

Витратити отримані гроші батьки повинні протягом 180 днів.

Більш детально про "Пакунок школяра" - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Школа Виплати
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія