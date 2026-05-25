Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника

Президент Владимир Зеленский рассказал нардепам из "Слуги народа" о возможности завершения "горячей фазы" войны до ноября. И этому есть объяснение.

По словам собеседника РБК-Украина, заявление Зеленского заключалось в том, что "всем нужно поднажать", в том числе и в работе с партнерами.

"Мы так предполагаем, что у американцев есть намерение попытаться все "утихомирить" до их выборов осенью", - сказал источник.

В администрации президента США, продолжил собеседник, понимают, что Республиканской партии будет сложно на выборах в Конгресс в ноябре.

Поэтому, по словам источника, Белый дом "будет пытаться решить" ситуацию с войной России против Украины.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа". После заседания нардеп Ольги Василевской-Смаглюк рассказала, что президент назвал ноябрь, как возможный срок завершения "горячей фазы" войны. Но есть условие - Украина должна получить гарантии безопасности.

Кроме того, Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина стабилизировала фронт. Это, по его словам, удалось сделать, в частности, благодаря ударам дронами.