Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника

22:07 25.05.2026 Пн
2 мин
При чем здесь предстоящие выборы в США?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Президент Владимир Зеленский рассказал нардепам из "Слуги народа" о возможности завершения "горячей фазы" войны до ноября. И этому есть объяснение.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

По словам собеседника РБК-Украина, заявление Зеленского заключалось в том, что "всем нужно поднажать", в том числе и в работе с партнерами.

"Мы так предполагаем, что у американцев есть намерение попытаться все "утихомирить" до их выборов осенью", - сказал источник.

В администрации президента США, продолжил собеседник, понимают, что Республиканской партии будет сложно на выборах в Конгресс в ноябре.

Поэтому, по словам источника, Белый дом "будет пытаться решить" ситуацию с войной России против Украины.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа". После заседания нардеп Ольги Василевской-Смаглюк рассказала, что президент назвал ноябрь, как возможный срок завершения "горячей фазы" войны. Но есть условие - Украина должна получить гарантии безопасности.

Кроме того, Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина стабилизировала фронт. Это, по его словам, удалось сделать, в частности, благодаря ударам дронами.

Между тем, по данным Bloomberg, в окружении российского диктатора Владимира Путина заговорили о безысходности в войне с Украиной. Однако Путин хочет завершения войны исключительно на своих условиях.

Больше о ситуации внутри России и почему там начали замечать неспособность Путина победить в войне - читайте в колонке журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

