Когда терпение Трампа в отношении Путина наконец-то лопнет: мнение эксперта
Американский президент Дональд Трамп все больше сомневается в российском диктаторе Владимире Путине. Однако остается вопрос, когда это приведет к реальным действиям.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
Фесенко отмечает, что украинцы уже длительное время ожидают реакции Трампа, в частности после его заявлений о возможных вторичных санкциях против России. Однако эксперт отметил, что, по его мнению, даже после нарушения энергетического перемирия Трамп не прибегнет к решительным действиям сразу.
"Трамп будет угрожать, предупреждать. Когда-то было такое китайское выражение, которое касалось Тайваня, - 1001 китайское предупреждение. Предупреждений было очень много еще в 1950-е годы. Сейчас уже можно считать, сколько предупреждений в адрес Путина со стороны Трампа, и на каком предупреждении терпение наконец-то лопнет, и будут какие-то санкции или какие-то проявления давления на Россию", - отметил политолог.
Эксперт считает, что такое развитие событий возможно, но точно спрогнозировать его сложно, поскольку это зависит от психологического состояния Трампа и уровня его доверия к Путину. По его мнению, определенные сдвиги уже происходят, и в отношениях между ними начали появляться трещины.
"Сошлюсь на уважаемый источник. Президент Финляндии Александр Стубб, встречался с Трампом, в гольф поиграли. И он рассказал такую историю, что заиграл в гольф, Трамп у него спросил, можно ли доверять Путину. Для нас это смешной вопрос, как и для многих европейских политиков. Но Трамп же говорил о доверии, об искренней вере в Путина, что тот искренне хочет прекращения войны, мира и так далее", - пояснил Фесенко.
Эксперт подытожил, что уже начинает появляться определенное недоверие, что можно рассматривать как начало изменений.
"Вот это начало процесса. Лед тронулся, но насколько - мы не знаем. Я думаю, что опять же о нескольких неделях следующих, я думаю, что они будут показательными. И со стороны реакции России, и со стороны реакции Трампа. Но такая сакральная дата, которую все ждали, 20 апреля, она немножко сейчас теряет свой смысл", - отметил он.
Перемирие между Россией и Украиной
Заметим, что дата 20 апреля время от времени упоминается как возможный день для полного прекращения огня между Украиной и Россией. Ранее Bloomberg писал, что США намерены достичь заключения соглашения о перемирии между РФ и Украиной до 20 апреля.
Однако в Белом доме не отрицали, что сроки могут сместиться.
Украина отреагировала на такие оптимистичные взгляды американской стороны. В частности эксперт-международник Максим Несвитайлов в комментарии РБК-Украина отметил, что до 20 апреля президент США Дональд Трамп теоретически мог бы достичь временного прекращения огня в Украине.
Однако для обеспечения длительного мира, по его мнению, понадобится гораздо больше времени.
В Офисе президента Украины также оценили реальность данного дедлайна.
Заметим, что и сам президент Стубб также предложил Трампу установить дедлайн для прекращения огня в Украине на 20 апреля.
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