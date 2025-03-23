У Трампа хотят достичь перемирия между РФ и Украиной до 20 апреля, - Bloomberg
Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии между РФ и Украиной до Пасхи, 20 апреля. Но США признают, что сроки могут сместиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
США все еще надеются, что широкомасштабное прекращение огня в войне РФ против Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель.
Источники издания отмечают, что Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха. При этом в администрации Дональда Трампа признают, что сроки могут сместиться из-за различных позиций сторон.
Трамп в пятницу, 21 марта, заявлял, что "достаточно скоро будет достигнуто полное прекращение огня". Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа достичь быстрого урегулирования войны приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают страну уязвимой для будущих нападений России.
Также европейские чиновники скептически относятся к тому, что Трамп усилит давление на Москву, если она будет сопротивляться для заключения мирного соглашения.
Стоит отметить, что ранее СМИ уже озвучивали 20 апреля как дату дедлайна, когда США хотят прекращения огня между Россией и Украиной. Однако официально такой даты не озвучивалось.
Перемирие в Украине
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предлагал в качестве первых шагов для урегулирования войны ввести режим тишины в воздухе и на море. Но по результатам встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта американская сторона предложила всеобъемлющее перемирие.
Украина согласилась на предложение, от России ожидают ответ. Однако Кремль не дает окончательного согласия, но выдвигает требования.
Во время своего разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин якобы договорились о прекращении ударов по энергетике, но РФ продолжает атаки.
На днях президент Владимир Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США. Она состоится в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Как сообщали в МИД, это будет техническая встреча, где обсудят параметры предложений о различных режимах прекращения огня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.