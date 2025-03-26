Полное перемирие между РФ и Украиной до 20 апреля: в ОП оценили, реально ли это
Для достижения результата в переговорах с Россией президент США Дональд Трамп вынужден будет использовать давление на Кремль. Уступки Москве приведут к поражению и для США.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал свое мнение относительно стратегии Соединенных Штатов во время переговоров с Россией, подчеркивая, что для достижения результата Трампу придется применить как "пряник", так и "кнут".
"Для нас да, с учетом того, что мы синхронизировали свои позиции с США, он (Трамп - ред.) абсолютно искренне в это тоже верит уже сегодня. Но Россия будет обнулять его (Трампа - ред.) репутацию. Ну то есть, если он хочет получить результат, то ему все же придется, кроме пряника, использовать еще и кнут для того, чтобы Россию к чему-то принуждать", - заявил Подоляк.
По словам советника, только через сильное давление на Россию можно будет заставить Кремль пойти на реальные уступки.
Он отметил, что Россия, несмотря на заявления о теплых отношениях между Путиным и Трампом, рассматривает США как безусловного врага и будет делать все возможное для того, чтобы снизить репутацию Соединенных Штатов и их президента.
"Россия хочет создать впечатление, что доминируют сегодня в глобальном мире они, а не Соединенные Штаты", - подытожил Подоляк. Он отметил, что Трамп, осознавая это, будет выбирать более жесткие инструменты для воздействия на Россию.
Подоляк также отметил, что только такая стратегия позволит Соединенным Штатам достичь прогресса в переговорах и уменьшить угрозы, которые создает Россия для международной безопасности.
Переговоры США и РФ
Напомним, что 23 марта, в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между США и делегациями Украины и России по завершению войны.
Во время встречи Киев и Вашингтон обсуждали прекращение огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства и остановки атак на украинские порты.
В то же время стало известно, что США и Россия готовят совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Хотя содержание заявления пока не раскрывают, американская сторона в Эр-Рияде передала оптимистичные сигналы администрации Трампа относительно прогресса в переговорах.
Кроме того, в Кремле заявили, что переговоры между Россией и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны. Обсуждение в Эр-Рияде охватывало широкий спектр вопросов.
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