Коли терпець Трампа щодо Путіна нарешті увірветься: думка експерта
Американський президент Дональд Трамп усе більше сумнівається в російському диктаторі Володимиру Путіні. Однак лишається питання, коли це призведе до реальних дій.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
Фесенко зазначає, що українці вже тривалий час очікують на реакцію Трампа, зокрема після його заяв про можливі вторинні санкції проти Росії. Проте експерт зауважив, що, на його думку, навіть після порушення енергетичного перемир'я Трамп не вдасться до рішучих дій одразу.
"Трамп буде погрожувати, попереджати. Колись був такий китайський вислів, який стосувався Тайваню, - 1001 китайське попередження. Попереджень було дуже багато ще в 1950-і роки. Зараз уже можна рахувати, скільки попереджень на адресу Путіна з боку Трампа, і на якому попередженні терпець нарешті увірветься, і будуть якісь санкції або якісь прояви тиску на Росію", - зазначив політолог.
Експерт вважає, що такий розвиток подій можливий, але точно спрогнозувати його складно, оскільки це залежить від психологічного стану Трампа та рівня його довіри до Путіна. На його думку, певні зрушення вже відбуваються, і у відносинах між ними почали з'являтися тріщини.
"Пошлюсь на поважне джерело. Президент Фінляндії Александр Стубб, зустрічався з Трампом, в гольф пограли. І він розповів таку історію, що заграв в гольф, Трамп у нього запитав, чи можна довіряти Путіну. Для нас це смішне питання, як і для багатьох європейських політиків. Але Трамп же казав про довіру, про щиру віру в Путіна, що той щиро хоче припинення війни, миру і так далі", - пояснив Фесенко.
Експерт підсумував, що вже починає з'являтися певна недовіра, що можна розглядати як початок змін.
"Оце початок процесу. Крига скресла, але наскільки - ми не знаємо. Я думаю, що знов таки про декілька тижнів наступних, я думаю, що вони будуть показові. І з боку реакції Росії, і з боку реакції Трампа. Але така сакральна дата, яку всі чекали, 20 квітня, вона трошки зараз втрачає свій сенс", - зазначив він.
Перемир'я між Росією ат Україною
Зауважимо, що дата 20 квітня час від часу згадується як можливий день для повного припинення вогню між Україною та Росією. Раніше Bloomberg писав, що США мають намір досягти укладення угоди про перемир'я між РФ і Україною до 20 квітня.
Однак в Білому домі не заперечили, що терміни можуть зміститися.
Україна відреагувала на такі оптимістичні погляди американської сторони. Зокрема експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в коментарі РБК-Україна зауважив, що до 20 квітня президент США Дональд Трамп теоретично міг би досягти тимчасового припинення вогню в Україні.
Проте для забезпечення тривалого миру, на його думку, знадобиться набагато більше часу.
В Офісі президента України також оцінили реальність даного дедлайну.
Зауважимо, що і сам президент Стубб також запропонував Трампу встановити дедлайн для припинення вогню в Україні на 20 квітня.
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