Коли терпець Трампа щодо Путіна нарешті увірветься: думка експерта

Американський президент Дональд Трамп усе більше сумнівається в російському диктаторі Володимиру Путіні. Однак лишається питання, коли це призведе до реальних дій.

Фесенко зазначає, що українці вже тривалий час очікують на реакцію Трампа, зокрема після його заяв про можливі вторинні санкції проти Росії. Проте експерт зауважив, що, на його думку, навіть після порушення енергетичного перемир'я Трамп не вдасться до рішучих дій одразу.

"Трамп буде погрожувати, попереджати. Колись був такий китайський вислів, який стосувався Тайваню, - 1001 китайське попередження. Попереджень було дуже багато ще в 1950-і роки. Зараз уже можна рахувати, скільки попереджень на адресу Путіна з боку Трампа, і на якому попередженні терпець нарешті увірветься, і будуть якісь санкції або якісь прояви тиску на Росію", - зазначив політолог.