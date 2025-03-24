Реально ли достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля: оценка политолога
До 20 апреля президент США Дональд Трамп теоретически мог бы достичь временного прекращения огня в Украине. Однако для обеспечения длительного мира понадобится гораздо больше времени.
Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
"В целом, до 20 апреля чего бы в теории мог достичь Трамп? Теоретически, принятие режима временного прекращения огня возможно. Это единственное, что возможно. То есть мир какой-то устойчивый однозначно к тому моменту не будет", - отметил Несвитайлов.
По мнению политолога, пока Россия тянет время, чтобы полностью выбить ВСУ из Курской области, попробовать, возможно, в Сумской области или в других, зайти на территорию Украины. Затем РФ хочет попробовать также продвинуться по этой линии фронта, использовать последние рамки наступательного потенциала.
"И когда они поймут, что наступательный потенциал иссяк, что они выдохнули, они такие (скажут - ред.): "Быстро устанавливаем перемирие здесь и сейчас. Здесь и сейчас", - добавил Несвитайлов.
Политолог считает, что месяца россиянам более чем достаточно, чтобы колоссально окопаться, построить заграждения, потому что они уже имеют такой опыт, и параллельно при этом продолжать информационные атаки на Украину.
"Давить на остановку мобилизации, давить на остановку помощи для Украины, ну и продавливать, что "Ну все, теперь уже же война остановлена, боевые действия остановлены, теперь отменяете военное положение и объявляете выборы", - продолжил Несвитайлов.
Он уверен, что до принятия решения о длительном мире задача РФ будет максимально дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы в этой дестабилизированной ситуации начались выборы. Выборы, которые еще больше ситуацию дестабилизируют и сделают раскол в обществе - это такой план россиян, говорит эксперт.
"Если мы будем двигаться по этому треку, без понимания четкого, если к моменту этого объявления перемирия, начала переговоров, мы не будем иметь системы четких гарантий безопасности от наших партнеров и каких-то гарантий, если не безопасности, то по крайней мере экономических, партнерских со стороны США, то для нас просто нет смысла по этому треку двигаться. Потому что, ну, что приобретает Россия, понятно, но что приобретаем мы в результате этих переговоров совершенно неясно", - подытожил Несвитайлов.
Прекращение огня в Украине
Напомним, США во время встречи с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии предложили установить между Украиной и Россией режим прекращения огня на 30 дней. Украина согласилась.
Во время разговора с Трампом российский диктатор действительно якобы "дал команду" российским оккупантам перестать атаковать украинскую энергетику. Однако несмотря на это, россияне продолжают запускать по Украине дроны и ракеты.
Также 23 и 24 марта представители США в Саудовской Аравии встречаются с делегациями Украины и РФ. Цель нынешних встреч - согласовать детали возможного частичного прекращения огня. Речь идет об отказе от ударов по энергетике, а также обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Это, в свою очередь, может стать шагом к полноценному прекращению огня.
Что же касается сроков, по данным агентства Bloomberg, США намерены достичь заключения соглашения о перемирии между РФ и Украиной до 20 апреля. При этом в Белом доме не отрицают, что сроки могут сместиться.
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