Когда вернут тепло во все дома Киева: прогноз эксперта

"Вчера утром было самое сложное утро для энергетиков в Киеве. За всю войну это было, пожалуй, самое сложное утро, самая сложная ситуация. Когда мы с вами говорим, то отопление вернулось к практически 80% киевлян. Я сейчас даю ориентировочные очень цифры, но из тех, кто отопление терял, 60% людей его уже получили обратно", - сказал Харченко.

По его словам, удалось восстановить ключевые объекты, которые обеспечивают отоплением левый берег, и большую часть правого берега Киева за счет интенсивной инженерной работы, переключения на резервные источники тепла и расширения зоны действия тех котельных, которые работают.

"И фактически сейчас киевская тепловая система работает в совершенно необычном режиме. Она никогда так не работала, но за счет этих, я бы даже сказал, креативных инженерных решений, которые "Киевтеплоэнерго" применило, очень большое количество киевлян получили тепло", - отметил эксперт.

По его прогнозу, есть надежда, что в понедельник-вторник уже система отопления будет восстановлена практически в полном объеме.

"То есть она не будет восстановлена, как было до атак, но она будет восстановлена до ситуации, когда все киевляне получают тепло, получают его в достаточном количестве, чтобы пройти любой мороз", - добавил Харченко.

