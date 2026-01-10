Когда вернут тепло во все дома Киева: прогноз эксперта

Теплоснабжение во всех домах Киева могут восстановить до вторника, 13 января.
Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Вчера утром было самое сложное утро для энергетиков в Киеве. За всю войну это было, пожалуй, самое сложное утро, самая сложная ситуация. Когда мы с вами говорим, то отопление вернулось к практически 80% киевлян. Я сейчас даю ориентировочные очень цифры, но из тех, кто отопление терял, 60% людей его уже получили обратно", - сказал Харченко.
По его словам, удалось восстановить ключевые объекты, которые обеспечивают отоплением левый берег, и большую часть правого берега Киева за счет интенсивной инженерной работы, переключения на резервные источники тепла и расширения зоны действия тех котельных, которые работают.
"И фактически сейчас киевская тепловая система работает в совершенно необычном режиме. Она никогда так не работала, но за счет этих, я бы даже сказал, креативных инженерных решений, которые "Киевтеплоэнерго" применило, очень большое количество киевлян получили тепло", - отметил эксперт.
По его прогнозу, есть надежда, что в понедельник-вторник уже система отопления будет восстановлена практически в полном объеме.
"То есть она не будет восстановлена, как было до атак, но она будет восстановлена до ситуации, когда все киевляне получают тепло, получают его в достаточном количестве, чтобы пройти любой мороз", - добавил Харченко.
Интервью с экспертом Александром Харченко скоро смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.
Напомним, россияне ночью 9 января нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.
В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления является стандартной технической мерой при минусовой температуре. Такой шаг позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.
По состоянию на утро 10 января в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы.