Когда вернут отопление в Киеве после аварий: ответ КМВА

Тепло в дома киевлян вернется в ближайшие дни или даже сегодня, 14 ноября. Все аварии уже локализовали и большинство из них не касаются ночного обстрела столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время телемарафона пресс-секретаря КГВА Екатерины Поп .

Возвращение тепла в дома киевлян

"По информации, предоставленной в Киевскую городскую военную администрацию представителями "Киевтеплоэнерго", все аварии локализованы, большинство из них не касается обстрелов и будут устранены в ближайшее время. Поэтому тепло в дома киевлян вернется буквально уже на днях или даже сегодня", - заявила чиновница.

Напомним, что утром 14 ноября после обстрела столицы мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возникли перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района.

"Коммунальщики уже работают, чтобы вернуть тепло", - подчеркнул мэр.

Также он отметил, что в Киеве действуют плановые графики отключений электроснабжения. Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате атаки, уже устранили.

Атака на Киев 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Киев. Уже сейчас известно о 26 пострадавших и четырех погибших.

Во время атаки в разных районах Киева зафиксировали десятки пожаров и разрушений. Спасатели всю ночь работали над эвакуацией людей из задымленных квартир, тушили пожары в многоэтажках и ликвидировали последствия падения обломков.

Больше кадров с мест ударов - в фоторепортаже РБК-Украина.

Последствия ночной атаки на Киев (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)