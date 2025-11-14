ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда вернут отопление в Киеве после аварий: ответ КМВА

Киев, Пятница 14 ноября 2025 12:03
UA EN RU
Когда вернут отопление в Киеве после аварий: ответ КМВА Теплоснабжение киевлянам вернут уже в ближайшие дни (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Тепло в дома киевлян вернется в ближайшие дни или даже сегодня, 14 ноября. Все аварии уже локализовали и большинство из них не касаются ночного обстрела столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время телемарафона пресс-секретаря КГВА Екатерины Поп.

Возвращение тепла в дома киевлян

"По информации, предоставленной в Киевскую городскую военную администрацию представителями "Киевтеплоэнерго", все аварии локализованы, большинство из них не касается обстрелов и будут устранены в ближайшее время. Поэтому тепло в дома киевлян вернется буквально уже на днях или даже сегодня", - заявила чиновница.

Напомним, что утром 14 ноября после обстрела столицы мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возникли перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района.

"Коммунальщики уже работают, чтобы вернуть тепло", - подчеркнул мэр.

Также он отметил, что в Киеве действуют плановые графики отключений электроснабжения. Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате атаки, уже устранили.

Атака на Киев 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Киев. Уже сейчас известно о 26 пострадавших и четырех погибших.

Во время атаки в разных районах Киева зафиксировали десятки пожаров и разрушений. Спасатели всю ночь работали над эвакуацией людей из задымленных квартир, тушили пожары в многоэтажках и ликвидировали последствия падения обломков.

Больше кадров с мест ударов - в фоторепортаже РБК-Украина.

Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атакиПалали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атакиПоследствия ночной атаки на Киев (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Атака на Украину

В ночь на 14 ноября Россия нанесла массированный удар по нескольким регионам Украины, основным направлением атаки стала столица.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические. Под обстрел попали Киевская, Харьковская, Одесская области, а по предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

Президент подчеркнул, что Украина реагирует на эти атаки дальнобойными ударами, а мир должен принимать санкции, чтобы остановить нападения на гражданское население.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстріл Києва
Новости
Горели многоэтажки почти во всех районах: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Горели многоэтажки почти во всех районах: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт