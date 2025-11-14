ua en ru
Какая ситуация в Киеве со светом, водой и теплом после обстрела: что известно

Пятница 14 ноября 2025 10:01
Какая ситуация в Киеве со светом, водой и теплом после обстрела: что известно Фото: войска РФ атаковали Киев дронами и ракетами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве после массированного комбинированного удара россиян действуют плановые графики отключений электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"По информации энергетиков, в столице сейчас действуют плановые графики отключений электроснабжения. Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате атаки, устранили", - заявил Кличко.

По его словам, перебои с отоплением есть в Деснянском и части Подольского района. Коммунальщики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть жителям столицы тепло.

При этом, как отметил мэр Киева, перебоев с водоснабжением не фиксируется.

Массированный удар по Украине 14 ноября

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, российские войска ночью выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Также враг бил и по Киевской, Харьковской, Одесской областях. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

Президент также отметил, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

После массированной атаки РФ в Киеве зафиксированы десятки пожаров и разрушений в разных районах столицы. Спасатели всю ночь доставали людей из задымленных квартир, тушили огонь в многоэтажках и ликвидировали последствия падения обломков.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.

