Коли повернуть опалення в Києві після аварій: відповідь КМВА
Тепло у домівки киян повернеться найближчими днями або навіть сьогодні, 14 листопада. Усі аварії уже локалізували й більшість з них не стосуються нічного обстрілу столиці.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву під час телемарафону речниці КМВА Катерини Поп.
Повернення тепла у домівки киян
"За інформацією, наданою до Київської міської військової адміністрації представниками "Київтеплоенерго", всі аварії локалізовано, більшість з них не стосується обстрілу і буде усунено якнайближчим часом. Тому тепло до домівок киян повернеться буквально вже на днях або навіть сьогодні", - заявила чиновниця.
Нагадаємо, що вранці 14 листопада після обстрілу столиці мер Києва Віталій Кличко заявив, що виникли перебої з опаленням в Деснянському та частині Подільського району.
"Комунальники вже працюють, щоб повернути тепло", - наголосив мер.
Також він зазначив, що в Києві діють планові графіки відключень електропостачання. Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, вже усунули.
Атака на Київ 14 листопада
В ніч на 14 листопада Росія вкотре здійснила масовану атаку на Київ. Вже зараз відомо про 26 постраждалих та чотирьох загиблих.
Під час атаки в різних районах Києва зафіксували десятки пожеж та руйнувань. Рятувальники цілу ніч працювали над евакуацією людей із задимлених квартир, гасили пожежі у багатоповерхівках та ліквідовували наслідки падіння уламків.
Більше кадрів із місць ударів - у фоторепортажі РБК-Україна.
Наслідки нічної атаки на Київ (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Атака на Україну
У ніч на 14 листопада Росія завдала масованого удару по кількох регіонах України, основним напрямком атаки стала столиця.
За словами президента України Володимира Зеленського, ворог випустив близько 430 дронів та 18 ракет, включно з балістичними та аеробалістичними. Під обстріл потрапили Київщина, Харківщина, Одещина, а за попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.
Президент наголосив, що Україна реагує на ці атаки далекобійними ударами, а світ має вживати санкцій, щоб зупинити напади на цивільне населення.