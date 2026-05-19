Выпустят ли из Украины? Как проверить временные ограничения на выезд за границу онлайн
Пограничная служба запустила "Личный кабинет" для быстрой проверки наличия или отсутствия временных запретов на выезд из Украины. Однако узнать об ограничениях для мужчин из-за военного положения в этом сервисе не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Главное:
- Новый сервис: пограничная служба запустила на своем сайте "Личный кабинет", который позволяет самостоятельно узнать о наличии запретов на выезд.
- Что проверяется: система показывает только временные ограничения, наложенные судом или исполнительной службой за долги, штрафы или алименты.
- Важное ограничение: запреты на выезд из-за военного положения (в частности для мужчин 18-60 лет) в этом кабинете не отображаются - их проверяют по другим правилам.
- Как воспользоваться: сервис работает круглосуточно 24/7 с любого устройства, а авторизоваться можно через id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID или КЭП.
- Результат онлайн: проверка происходит автоматически в реальном времени, система мгновенно выдает статус - "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".
На кого рассчитан "Личный кабинет"
В ГПСУ рассказали, что сделали еще один важный шаг в цифровизации государственных услуг - запускают сервис "Личный кабинет".
"Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу", - объяснили украинцам.
Отмечается в то же время, что новый сервис на официальном сайте ГПСУ позволяет получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании:
- решений суда;
- постановлений Государственной исполнительной службы.
То есть сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой из-за:
- алиментов;
- штрафов;
- других долгов.
"Все данные защищены в соответствии с законом "О защите персональных данных", - уточнили в ГПСУ.
Вход в "Личный кабинет" ГПСУ (скриншот: cabinet.dpsu.gov.ua)
Важно понимать при этом, что ограничения из-за военного положения (для мужчин 18-60 лет и лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения госграницы, утвержденных постановлением КМУ №57 от 21.07.1995):
- проверяются по отдельным правилам;
- в личном кабинете не отображаются.
Для кого сервис - особенно полезен и почему
Украинцам сообщили, что чаще всего ограничения на выезд касаются родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов.
Уточняется, что согласно статье 6 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", выезд может быть временно ограничен, если человек:
- уклоняется от исполнения решения суда;
- имеет задолженность по уплате алиментов, подтвержденную постановлением исполнительной службы.
"Раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель", - напомнили гражданам.
Теперь же - все стало "максимально удобно и быстро".
При этом в ГПСУ подчеркивают: "сервис не отменяет имеющиеся ограничения, но дает возможность быстро их выявить и устранить".
"Запуск "Личного кабинета" - это часть большой цифровой трансформации пограничной службы. Теперь проверить свой статус перед поездкой можно за считанные секунды, не выходя из дома", - отметили в пресс-службе пограничников.
Как именно работает новый сервис ГПСУ
Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо зайти на официальный сайт ГПСУ и перейти по соответствующей ссылке "Электронный кабинет" (опытная эксплуатация).
Переход в "Личный кабинет" на сайте ГПСУ (скриншот: dpsu.gov.ua)
После этого нужно пройти процедуру:
- регистрации - через электронную подпись id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID или квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- авторизации - входа в личный кабинет на портале ГПСУ.
Именно там доступна проверка информации в реальном времени.
"Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ", - объяснили гражданам.
Результат проверки - мгновенное появление статуса:
- либо "Ограничений нет";
- либо "Есть временное ограничение".
Преимущества нового онлайн-сервиса
Запущенный ГПСУ сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства - смартфона, планшета или компьютера.
Среди основных его преимуществ упоминаются следующие:
- оперативность - там нет очередей, бумаг и недель ожидания;
- точность - данные обновляются в реальном времени непосредственно из государственных реестров;
- удобство - это особенно полезно для людей, которые планируют поездки, работают за границей или имеют там родственников;
- прозрачность - гражданин сразу видит наличие ограничений и может оперативно решить вопрос о снятии такого ограничения перед поездкой за границу.
"Если планируете выезд за границу - зайдите в "Личный кабинет" заранее. Лучше перестраховаться, чем получить отказ уже на границе", - подытожили в ГПСУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин.
Кроме того, мы объясняли, мобилизуют ли мужчин на границе и когда это происходит.
Читайте также, что туристам нужно проверить перед поездкой в 2026 году.