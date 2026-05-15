Правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин

Кабинет министров убирает все ограничения на пересечение границы для женщин в госструктурах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram .

Ранее, напомним, Правительство убрало ограничения на пересечение границы для большинства женщин, работающих в госструктурах. Но был перечень должностей, для которых тогда правила не изменились. Изменения не распространялись на женщин, которые занимают ключевые должности в государстве. В частности, руководителей министерств, народных депутатов, членов правительства и тому подобное.

Правительство полностью отменяет ограничения на выезд за границу для женщин, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.

Напомним, что с 10 апреля этого года в Европе официально заработала автоматизированная система регистрации въезда и выезда EES. Нововведения касаются граждан стран, не входящих в Евросоюз, поэтому украинцам также следует быть готовыми к измененным процедурам пересечения границы.

В то же время в ГПСУ опровергли заявление народного депутата о выезде полмиллиона молодых украинцев за границу за последние шесть месяцев. В службе отметили, что эти данные не соответствуют действительности и не являются объективными.

Кроме того, адвокат объяснила основные причины, по которым мужчинам отказывают в выезде на украинских пунктах пропуска, а также рассказала, как действовать в подобных ситуациях.