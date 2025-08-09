ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Когда родители получат деньги на уход за детьми: ответ МОН

Суббота 09 августа 2025 10:50
UA EN RU
Когда родители получат деньги на уход за детьми: ответ МОН Фото: Ребенок в детском саду (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Украине готовятся ввести денежные ваучеры на уход за детьми, которые родители смогут использовать как в коммунальных, так и в частных детсадах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.

По ее словам, политика государства сейчас направлена на открытие небольших групп для детей до 3 лет, чтобы сохранить сеть учреждений и помочь мамам быстрее возвращаться к работе.

Ваучеры в "Дії"

Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект "О поддержке семей с детьми", который предусматривает денежный ваучер в приложении "Дія" для работающих мам. Средства от Министерства социальной политики будут поступать непосредственно в выбранный родителями детсад - коммунальный, частный или к ФОПу с лицензией.

"Деньги ходят за ребенком - это стимулирует конкуренцию за качество между садиками и поддерживает частный сектор. При этом образовательная услуга остается бесплатной", - пояснила Коновалова.

Гранты на открытие частных детсадов

Сейчас также действуют гранты Минэкономики до 1 млн гривен на открытие частных садиков. Однако ключевым остается сохранение большой сети коммунальных учреждений.

Запустить финансирование планируют в начале 2026 года, после окончательного одобрения парламентом. В августе МОН и Минсоцполитики будут собирать громады для обсуждения деталей механизма.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в первую очередь в детсады принимают детей из социально уязвимых категорий, в частности сирот, детей защитников Украины, детей с особыми потребностями и тому подобное. Порядок зачисления утверждает МОН. Для подачи заявления нужно лично обратиться в садик, а для детей с особыми потребностями, предоставить дополнительные документы.

Также мы писали, какие справки и анализы нужно иметь, если ребенок впервые идет в детский сад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Садик
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН