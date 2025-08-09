Когда родители получат деньги на уход за детьми: ответ МОН
В Украине готовятся ввести денежные ваучеры на уход за детьми, которые родители смогут использовать как в коммунальных, так и в частных детсадах.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.
По ее словам, политика государства сейчас направлена на открытие небольших групп для детей до 3 лет, чтобы сохранить сеть учреждений и помочь мамам быстрее возвращаться к работе.
Ваучеры в "Дії"
Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект "О поддержке семей с детьми", который предусматривает денежный ваучер в приложении "Дія" для работающих мам. Средства от Министерства социальной политики будут поступать непосредственно в выбранный родителями детсад - коммунальный, частный или к ФОПу с лицензией.
"Деньги ходят за ребенком - это стимулирует конкуренцию за качество между садиками и поддерживает частный сектор. При этом образовательная услуга остается бесплатной", - пояснила Коновалова.
Гранты на открытие частных детсадов
Сейчас также действуют гранты Минэкономики до 1 млн гривен на открытие частных садиков. Однако ключевым остается сохранение большой сети коммунальных учреждений.
Запустить финансирование планируют в начале 2026 года, после окончательного одобрения парламентом. В августе МОН и Минсоцполитики будут собирать громады для обсуждения деталей механизма.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в первую очередь в детсады принимают детей из социально уязвимых категорий, в частности сирот, детей защитников Украины, детей с особыми потребностями и тому подобное. Порядок зачисления утверждает МОН. Для подачи заявления нужно лично обратиться в садик, а для детей с особыми потребностями, предоставить дополнительные документы.
Также мы писали, какие справки и анализы нужно иметь, если ребенок впервые идет в детский сад.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.