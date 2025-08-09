Когда родители получат деньги на уход за детьми: ответ МОН

В Украине готовятся ввести денежные ваучеры на уход за детьми, которые родители смогут использовать как в коммунальных, так и в частных детсадах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова .

По ее словам, политика государства сейчас направлена на открытие небольших групп для детей до 3 лет, чтобы сохранить сеть учреждений и помочь мамам быстрее возвращаться к работе.

Ваучеры в "Дії"

Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект "О поддержке семей с детьми", который предусматривает денежный ваучер в приложении "Дія" для работающих мам. Средства от Министерства социальной политики будут поступать непосредственно в выбранный родителями детсад - коммунальный, частный или к ФОПу с лицензией.

"Деньги ходят за ребенком - это стимулирует конкуренцию за качество между садиками и поддерживает частный сектор. При этом образовательная услуга остается бесплатной", - пояснила Коновалова.

Гранты на открытие частных детсадов

Сейчас также действуют гранты Минэкономики до 1 млн гривен на открытие частных садиков. Однако ключевым остается сохранение большой сети коммунальных учреждений.

Запустить финансирование планируют в начале 2026 года, после окончательного одобрения парламентом. В августе МОН и Минсоцполитики будут собирать громады для обсуждения деталей механизма.