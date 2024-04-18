Ребенок впервые идет в садик? Вот какие анализы и справки нужно иметь

Если ваш ребенок собирается идти в садик, то к заявлению о зачислении ребенка родители должны добавить медицинские документы. Следует знать, какие медицинские справки и анализы нужно подготовить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу семейного врача Анны Слинчук.

Какой обзор пройти и анализы

Справки, которые необходимо взять у семейного врача/педиатра: "Форма 086/о" и выписка из формы прививок.

Что включает осмотр у семейного врача/педиатра:

измерение роста и массы тела

исследование остроты зрения, слуха

оценка достижения ключевых показателей развития

оценка осанки

оценка свода стопы

Анализы, которые необходимо сделать перед поступлением в садик:

общий анализ крови

общий анализ мочи

кал на яйца глистов

Также в обязательно перечень входит консультация и осмотр стоматологом врачом.

К тому же, если семейный врач видит потребность или целесообразность в консультации другого узкого специалиста, он может дополнительно направить и дать электронное направление.

Тезисы взяты из Приказа Минздрава Украины от 25.07.2023 № 1351 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".

Важно, что дети, не получившие профилактических прививок, посещать детские садики не разрешается.

Какие справки необходимы для зачисления ребенка в садик (фото: instagram.com/likar_slynchuk_anna)

Как записать ребенка в садик

Сначала нужно выбрать детский сад.

Далее посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.

Для приема в заведение дошкольного образования общего развития предоставить в детский сад:

заявление родителей или лиц, их заменяющих

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача

свидетельство о рождении

Также для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:

заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра

направление местного органа управления образованием

индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью

Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение календарного года на основании предоставленных документов.