Ребенок впервые идет в садик? Вот какие анализы и справки нужно иметь
Если ваш ребенок собирается идти в садик, то к заявлению о зачислении ребенка родители должны добавить медицинские документы. Следует знать, какие медицинские справки и анализы нужно подготовить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу семейного врача Анны Слинчук.
Какой обзор пройти и анализы
Справки, которые необходимо взять у семейного врача/педиатра: "Форма 086/о" и выписка из формы прививок.
Что включает осмотр у семейного врача/педиатра:
- измерение роста и массы тела
- исследование остроты зрения, слуха
- оценка достижения ключевых показателей развития
- оценка осанки
- оценка свода стопы
Анализы, которые необходимо сделать перед поступлением в садик:
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- кал на яйца глистов
Также в обязательно перечень входит консультация и осмотр стоматологом врачом.
К тому же, если семейный врач видит потребность или целесообразность в консультации другого узкого специалиста, он может дополнительно направить и дать электронное направление.
Тезисы взяты из Приказа Минздрава Украины от 25.07.2023 № 1351 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".
Важно, что дети, не получившие профилактических прививок, посещать детские садики не разрешается.
Какие справки необходимы для зачисления ребенка в садик (фото: instagram.com/likar_slynchuk_anna)
Как записать ребенка в садик
Сначала нужно выбрать детский сад.
Далее посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.
Для приема в заведение дошкольного образования общего развития предоставить в детский сад:
- заявление родителей или лиц, их заменяющих
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача
- свидетельство о рождении
Также для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:
- заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра
- направление местного органа управления образованием
- индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью
Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение календарного года на основании предоставленных документов.
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