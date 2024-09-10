В Украине изменили закон о садиках: как теперь записать ребенка и кто первый в очереди

В Украине вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании", в котором говорится о ряде нововведений для детей, их родителей, педагогов и представителей местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

При этом порядок зачисления, отчисления и перевода детей в государственные и коммунальные учебные заведения для получения дошкольного образования - утверждается Министерством образования и науки Украины.

Важно, что в пределах каждой из указанных выше категорий, дети зачисляются в учебное заведение в порядке поступления заявлений о зачислении .

В коммунальные учебные заведения - для получения дошкольного образования - зачисляют, прежде всего, детей, которые проживают на территории обслуживания соответствующего учреждения .

Согласно статье 13 нового закона, детям в Украине при записи в садики гарантируется справедливая очередность.

Как подать заявление на зачисление ребенка в садик

Напомним, ранее мы рассказывали, что подать заявление для зачисления ребенка в садик нужно лично - посетив выбранное образовательное учреждение и пообщавшись с директором (или его заместителем) о наличии свободных мест.

Если речь идет о приеме детей с особыми образовательными потребностями (в инклюзивные группы), кроме стандартных документов (заявления, медицинской справки установленной формы и свидетельства о рождении) необходимо дополнительно предоставить также: заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра, направление местного органа управления образованием и индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

Читайте также, какие анализы и справки нужно иметь, если ребенок идет в садик впервые.

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