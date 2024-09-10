В Украине изменили закон о садиках: как теперь записать ребенка и кто первый в очереди
В Украине вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании", в котором говорится о ряде нововведений для детей, их родителей, педагогов и представителей местных властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Кто из детей - первый в очереди в садики
Согласно статье 13 нового закона, детям в Украине при записи в садики гарантируется справедливая очередность.
В коммунальные учебные заведения - для получения дошкольного образования - зачисляют, прежде всего, детей, которые проживают на территории обслуживания соответствующего учреждения.
При этом очередность определена следующим образом:
- дети-сироты
- дети, лишенные родительской заботы
- дети погибших (умерших) ветеранов войны
- дети защитников и защитниц Украины (определенных в статьях 10 и 101 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты")
- дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей
- дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов
- дети с особыми образовательными потребностями
- дети старшего дошкольного возраста
- дети военнослужащих
- дети из числа внутренне перемещенных лиц
- дети лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС
- дети, которые являются родными братьями или сестрами детей, получающих дошкольное образование в этом учебном заведении (если они проживают на территории обслуживания такого учебного заведения)
- другие дети, проживающие на территории обслуживания соответствующего учебного заведения
После вышеупомянутых детей в очереди следуют:
- дети работников этого учебного заведения (если они не проживают на территории обслуживания такого учебного заведения)
- дети, которые являются родными братьями или сестрами детей, получающих дошкольное образование в этом учебном заведении (если они не проживают на территории обслуживания такого учебного заведения)
- другие дети, не проживающие на территории обслуживания соответствующего учебного заведения, но которым было отказано в зачислении в заведение, на территории обслуживания которого они проживают
- другие дети, не проживающие на территории обслуживания соответствующего учебного заведения
Важно, что в пределах каждой из указанных выше категорий, дети зачисляются в учебное заведение в порядке поступления заявлений о зачислении.
При этом порядок зачисления, отчисления и перевода детей в государственные и коммунальные учебные заведения для получения дошкольного образования - утверждается Министерством образования и науки Украины.
Как подать заявление на зачисление ребенка в садик
Напомним, ранее мы рассказывали, что подать заявление для зачисления ребенка в садик нужно лично - посетив выбранное образовательное учреждение и пообщавшись с директором (или его заместителем) о наличии свободных мест.
Если речь идет о приеме детей с особыми образовательными потребностями (в инклюзивные группы), кроме стандартных документов (заявления, медицинской справки установленной формы и свидетельства о рождении) необходимо дополнительно предоставить также: заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра, направление местного органа управления образованием и индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.
Читайте также, какие анализы и справки нужно иметь, если ребенок идет в садик впервые.
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