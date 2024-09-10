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В Украине изменили закон о садиках: как теперь записать ребенка и кто первый в очереди

Вторник 10 сентября 2024 16:05
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В Украине изменили закон о садиках: как теперь записать ребенка и кто первый в очереди Записать ребенка в садик - не сложно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании", в котором говорится о ряде нововведений для детей, их родителей, педагогов и представителей местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Кто из детей - первый в очереди в садики

Согласно статье 13 нового закона, детям в Украине при записи в садики гарантируется справедливая очередность.

В коммунальные учебные заведения - для получения дошкольного образования - зачисляют, прежде всего, детей, которые проживают на территории обслуживания соответствующего учреждения.

При этом очередность определена следующим образом:

  • дети-сироты
  • дети, лишенные родительской заботы
  • дети погибших (умерших) ветеранов войны
  • дети защитников и защитниц Украины (определенных в статьях 10 и 101 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты")
  • дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей
  • дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов
  • дети с особыми образовательными потребностями
  • дети старшего дошкольного возраста
  • дети военнослужащих
  • дети из числа внутренне перемещенных лиц
  • дети лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС
  • дети, которые являются родными братьями или сестрами детей, получающих дошкольное образование в этом учебном заведении (если они проживают на территории обслуживания такого учебного заведения)
  • другие дети, проживающие на территории обслуживания соответствующего учебного заведения

После вышеупомянутых детей в очереди следуют:

  • дети работников этого учебного заведения (если они не проживают на территории обслуживания такого учебного заведения)
  • дети, которые являются родными братьями или сестрами детей, получающих дошкольное образование в этом учебном заведении (если они не проживают на территории обслуживания такого учебного заведения)
  • другие дети, не проживающие на территории обслуживания соответствующего учебного заведения, но которым было отказано в зачислении в заведение, на территории обслуживания которого они проживают
  • другие дети, не проживающие на территории обслуживания соответствующего учебного заведения

Важно, что в пределах каждой из указанных выше категорий, дети зачисляются в учебное заведение в порядке поступления заявлений о зачислении.

При этом порядок зачисления, отчисления и перевода детей в государственные и коммунальные учебные заведения для получения дошкольного образования - утверждается Министерством образования и науки Украины.

Как подать заявление на зачисление ребенка в садик

Напомним, ранее мы рассказывали, что подать заявление для зачисления ребенка в садик нужно лично - посетив выбранное образовательное учреждение и пообщавшись с директором (или его заместителем) о наличии свободных мест.

Если речь идет о приеме детей с особыми образовательными потребностями (в инклюзивные группы), кроме стандартных документов (заявления, медицинской справки установленной формы и свидетельства о рождении) необходимо дополнительно предоставить также: заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра, направление местного органа управления образованием и индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

Читайте также, какие анализы и справки нужно иметь, если ребенок идет в садик впервые.

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