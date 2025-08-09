Коли батьки отримають гроші на догляд за дітьми: відповідь МОН

В Україні готуються запровадити грошові ваучери на догляд за дітьми, які батьки зможуть використати як у комунальних, так і в приватних дитсадках.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова .

За її словами, політика держави зараз спрямована на відкриття невеликих груп для дітей до 3 років, аби зберегти мережу закладів та допомогти мамам швидше повертатися до роботи.

Ваучери в "Дії"

Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про підтримку сімей з дітьми", який передбачає грошовий ваучер у застосунку "Дія" для працюючих мам. Кошти від Міністерства соціальної політики надходитимуть безпосередньо в обраний батьками дитсадок - комунальний, приватний або до ФОПа з ліцензією.

"Гроші ходять за дитиною - це стимулює конкуренцію за якість між садками і підтримує приватний сектор. При цьому освітня послуга залишається безкоштовною", - пояснила Коновалова.

Гранти на відкриття приватних дитсадків

Наразі також діють гранти Мінекономіки до 1 млн гривень на відкриття приватних садочків. Однак ключовим залишається збереження великої мережі комунальних закладів.

Запустити фінансування планують на початку 2026 року, після остаточного схвалення парламентом. У серпні МОН та Мінсоцполітики збиратимуть громади для обговорення деталей механізму.