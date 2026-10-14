Только у четверти школьных библиотек достаточно книг: чего не хватает больше всего
Только четверть школьных библиотек в Украине имеет достаточное количество художественной и учебной литературы. Больше учебных заведений нуждаются в современных украинских книгах, нонфикшной и зарубежной художественной литературе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Министерства образования и науки.
Каких книг не хватает школам
Опрос МОН охватил более 10 тысяч учебных заведений - 84,4% всех школ. О полной комплектации библиотечных фондов сообщили лишь 192 учебных заведения - 1,8% опрошенных.
Чаще всего школы указывали на необходимость таких изданий:
- современной украинской художественной литературе - 87%;
- нонфикшные - 70%;
- зарубежной художественной литературе - 69%;
- литературе на иностранных языках - 28%.
В то же время в школьных библиотеках преобладают украиноязычные издания. Медианная доля таких книг в фондах составляет 96%. Однако в части заведений продолжается списание русскоязычной литературы.
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Большинство книг старше пяти лет
Только в четверти школ более половины основного библиотечного фонда обновили за последние пять лет. В большинстве заведений преобладают книги, изданные ранее.
В МОН подчеркивают, что возраст издания сам по себе не определяет его качество или актуальность. В то же время, результаты опроса свидетельствуют о значительной потребности школ в пополнении библиотек современной литературой.
Хватает ли библиотекарей в школах
Проблемы есть и с кадровым обеспечением. Только около 38% опрошенных учреждений имеют библиотекаря на полную ставку.
В других школах библиотечные работники работают на неполную ставку или по совместительству.
Читайте также о том, что летом россияне уничтожили почти половину годового объема выпуска книг в Украине. По приблизительным оценкам потери могут достигать 15 млн экземпляров. Также из-за атак сгорели 9% новых учебников для школ.
Ранее мы писали о том, что несмотря на атаки РФ на издательства, склады и логистические центры, к украинским школам уже доставили 88% учебников для учеников 9 класса, по состоянию на середину сентября. Часть тиража пришлось перепечатывать.