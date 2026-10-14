Только у четверти школьных библиотек достаточно книг: чего не хватает больше всего

Только четверть школьных библиотек в Украине имеет достаточное количество художественной и учебной литературы. Больше учебных заведений нуждаются в современных украинских книгах, нонфикшной и зарубежной художественной литературе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Министерства образования и науки .

Каких книг не хватает школам

Опрос МОН охватил более 10 тысяч учебных заведений - 84,4% всех школ. О полной комплектации библиотечных фондов сообщили лишь 192 учебных заведения - 1,8% опрошенных.

Чаще всего школы указывали на необходимость таких изданий:

современной украинской художественной литературе - 87%;

нонфикшные - 70%;

зарубежной художественной литературе - 69%;

литературе на иностранных языках - 28%.

В то же время в школьных библиотеках преобладают украиноязычные издания. Медианная доля таких книг в фондах составляет 96%. Однако в части заведений продолжается списание русскоязычной литературы.

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Большинство книг старше пяти лет

Только в четверти школ более половины основного библиотечного фонда обновили за последние пять лет. В большинстве заведений преобладают книги, изданные ранее.

В МОН подчеркивают, что возраст издания сам по себе не определяет его качество или актуальность. В то же время, результаты опроса свидетельствуют о значительной потребности школ в пополнении библиотек современной литературой.

Хватает ли библиотекарей в школах

Проблемы есть и с кадровым обеспечением. Только около 38% опрошенных учреждений имеют библиотекаря на полную ставку.

В других школах библиотечные работники работают на неполную ставку или по совместительству.