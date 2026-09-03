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Могут ли издательства страховать книги? На кого ложатся убытки от атак РФ

13:44 03.09.2026 Чт
4 мин
Пожары после вражеских атак уничтожают не только художественную литературу
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Могут ли издательства страховать книги? На кого ложатся убытки от атак РФ Российские атаки массово уничтожают украинские книги (фото иллюстративное: Getty Images)
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Страна-агрессор уничтожила едва ли не половину годового объема выпуска книг в Украине. Потери могут достигать 15 млн экземпляров - как литературно-художественных изданий, так и учебников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мы еще поборемся". Как издательства спасают книги от ударов и почему неизбежно поднимутся цены".

Могут ли издательства страховать книги

Главный редактор издательства BookChef Евгений Широнос рассказал: самая большая проблема заключается в том, что компании страхуют производственные мощности (здание, оборудование), а товарные запасы - нет.

"В прошлом году мы пытались найти страховую, которая согласилась бы страховать именно товары в обороте, но бесполезно", - поделился специалист.

О необходимости изменения подхода к страхованию сообщили также в издательстве "Ранок".

"Книги не страхуются. Есть государственная программа страхования на прифронтовых территориях от военных рисков, но только недвижимость и оборудование", - рассказал генеральный директор издательства Виктор Круглов.

Он отметил также, что "этот недостаток нужно менять, потому что без страхования нет смысла восстанавливаться".

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Как может помочь книгоиздателям государство

"Компенсации от государства нет и доступного для книжного бизнеса страхования тоже. И это - одна из больших проблем отрасли", - признала СЕО и соучредитель издательства Vivat Юлия Орлова.

Она отметила, что "страховые компании предлагают условия, при которых стоимость страхования может составить 17-19% от стоимости имущества".

"Для издательского бизнеса такие ставки - экономически неподъемные", - констатировала эксперт.

Широнос рассказал, что недавно ряд издательств встретились по этому вопросу с профильными министерствами.

"Однако пока что конкретного механизма помощи или компенсации нет", - добавил главный редактор BookChef.

В целом, страхование для издательств - критически важно, ведь горят не только готовые книги, но и полиграфические материалы, бумага, краска.

"Издательствам нужны деньги на предоплату типографиям, а типографиям - на закупку материалов. Вся система сейчас работает в условиях чрезвычайно высоких рисков", - сообщила Орлова.

Именно поэтому, по ее словам, речь идет "не только о необходимости компенсации ущерба".

"А и о создании системных инструментов, которые позволят книжному бизнесу работать и восстанавливаться в условиях постоянного военного риска", - добавила СЕО и соучредитель Vivat.

Учитывая сложившуюся ситуацию, издательства отмечают: должны быть особые условия для сферы книгопечатания и ее системная поддержка.

Поскольку сейчас все убытки от российских обстрелов ложатся именно на плечи книгоиздателей.

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Может ли спасти ситуацию "переезд"

Некоторые книгоиздатели пытаются спасти ситуацию "переездом", однако и с этим есть определенные сложности.

"Мы релоцируем наши склады в западные регионы. Но уже есть определенный дефицит таких помещений: для книг должны быть специфические условия хранения, определенная температура. Нам не подходят любые сооружения", - сообщил Широнос.

В пресс-службе "Наш формат" объяснили, что сейчас "все издатели пересматривают свои риски, релоцируются, диверсифицируют места хранения, а также пытаются распределять запасы между более безопасными районами и городами".

"Потому что хранить большое количество книг в одном месте становится все опаснее", - добавили в издательстве.

При этом вариант вывоза печатных изданий в другие страны книгоиздатели не рассматривают.

Широнос объяснил, что перенос складов за границу - нецелесообразен, поскольку это приведет к удорожанию логистики чуть ли не вдвое.

В Vivat добавили, что украинское книгоиздание имеет налоговую льготу по НДС, а при ввозе книг из-за границы они будут подлежать налогообложению.

Это также создаст дополнительные расходы.

"Рассматриваем децентрализацию фулфилмента. Над соответствующей системой уже работает "Новая почта". Речь идет о том, чтобы не концентрировать большие объемы товара в одном месте", - рассказали в издательстве.

В то же время, по словам специалистов, "недостаточно просто разложить книги по разным складам".

"Нужны программное обеспечение, профессиональная складская логистика и система, которая позволит быстро собирать и отправлять заказы из разных точек", - подытожили в Vivat.

Напомним, ранее мы рассказывали, грозит ли Украине дефицит книг.

Кроме того, мы объясняли, какую альтернативу для школьников готовит правительство на фоне вражеских атак на типографии и склады с учебниками.

Читайте также, как война изменила книжный рынок в целом.

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