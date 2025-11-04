МОН обновило требования для интерактивных приложений к учебникам: о чем речь
Министерство образования и науки Украины обновило требования к созданию интерактивных электронных приложений к учебникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Е-приложения к учебникам: что и зачем обновило МОН
Украинцам рассказали, что МОН внесло изменения в "Требования к интерактивному электронному приложению к учебнику". Уточняется, что обновление было сформировано:
- на основе практического опыта издательств и специалистов Украинского института развития образования;
- во время разработки и экспертизы е-приложений.
При этом понятие "е-приложение" (согласно действующим Требованиям) определяется как электронная составляющая учебника, которая расширяет его функциональные и содержательные возможности, содержит мультимедийный контент различных типов и интерактивное учебное содержание.
Среди ключевых нововведений:
- уточнение технических параметров мультимедийных элементов;
- требования к интерактивности, адаптивности контента;
- требования к возможности офлайн-доступа.
Так, например, е-приложение должно обеспечивать:
- доступность контента онлайн с возможностью полной или частичной (только мультимедийные файлы и текстовые документы) загрузки на устройство пользователя - для работы офлайн без дальнейшего доступа к сети Интернет (за исключением контента, содержащегося на внешних ресурсах по соответствующим ссылкам);
- возможность просмотра видео, изображений и прослушивания аудиофайлов - без необходимости установки дополнительных плагинов (приложений);
- возможность доступа к контенту на устройствах (персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах или смартфонах), работающих под управлением всех распространенных операционных систем (Windows, Android, iOS, ChromeOS и т.д.) - с помощью браузера или другого бесплатного клиента;
- доступность содержимого и интерактивных функций через веб-доступ в бесплатном браузере;
- адаптацию содержимого и интерфейса к размеру и разрешению экрана устройства;
- доступ пользователей к мультимедийному контенту без обязательной регистрации;
- возможность регистрации его пользователей по разным ролям - для поддержки образовательного процесса, мониторинга прогресса учащихся и т.д., разграничения доступа соискателей образования и учителей к предназначенной только для них информации.
Кроме того, были уточнены правила:
- размещения навигационных элементов;
- использования звукового сопровождения и видео;
- обеспечения удобства пользования для различных устройств.
"Отдельный раздел обновленных требований посвящен электронным приложениям для лиц с особыми образовательными потребностями", - сообщили в МОН.
Отмечается, что такие приложения разрабатывают параллельно с соответствующими учебниками. Они должны:
- соответствовать требованиям стандарта ДСТУ "Требования по доступности продуктов и услуг ИКТ";
- учитывать рекомендации педагогов специальных и инклюзивных учебных заведений.
"Обновленные требования направлены на повышение качества цифрового учебного контента и создание доступной образовательной среды для всех учеников", - отметили в МОН и выразили благодарность "участникам рабочей группы и экспертам, которые присоединились к формулировке обновленных требований".
Напомним, ранее в МОН рассказали, что оштрафуют издательства за срыв поставок учебников в школы.
Кроме того, МОН объяснило, кто и как именно начал учить школьников в Украине энергоэффективности.
Читайте также, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).