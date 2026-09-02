За два месяца РФ уничтожила до 15 миллионов книг: грозит ли Украине дефицит

В Bookchef говорят, что дефицит уже наступил

По оценкам отрасли, только за два месяца потери могут достигать 15 млн экземпляров - это почти половина годового объема выпуска книг в Украине. Также из-за атак было уничтожено 9% новых школьных учебников.

Главный редактор издательства Bookchef Андрей Широнос заявил, что последствия ударов по складам уже ощущает весь рынок.

"Дефицит книг - это не потенциальный риск. Он уже есть. Мы входим в топ-5 издательств. Уничтожение наших складов и складов коллег уже влияет на рынок", - подчеркнул он.

Самая большая проблема - не все книги удастся быстро допечатать

СЕО и соучредительница Vivat Юлия Орлова объяснила, что из-за нехватки оборотных средств издательства вынуждены сокращать тиражи.

"У многих издательств сейчас не хватает оборотных средств, чтобы оперативно допечатывать все книги, которые заканчиваются. Мы видим это и на примере Vivat. Нам приходится сокращать как количество наименований, так и тиражи", - сказала Орлова.

По ее словам, отдельные книги могут временно исчезать с полок, а промежуток между завершением тиража и новой печатью станет длиннее.

Фото: Какие последствия будут иметь российские обстрелы складов с книгами (инфографика РБК-Украина)

Книги будут дорожать, а новинки будут выходить медленнее

Похожую оценку дают и в издательстве "Наш формат". Там считают, что главный риск состоит в сужении ассортимента, а не в полном дефиците.

"Скорее можем видеть ситуацию, когда отдельных названий определенное время не будет в наличии, дольше будем ждать допечатки или будут переноситься выходы новинок. Поэтому главный риск - не полное отсутствие книг, а то, что они будут дороже, выходить медленнее, а ассортимент - будет сужаться", - отметили в издании.