ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

За два месяца РФ уничтожила до 15 миллионов книг: грозит ли Украине дефицит

11:40 02.09.2026 Ср
3 мин
Из-за атак рынок потерял почти половину годового объема выпуска книг
aimg Василина Копытко
За два месяца РФ уничтожила до 15 миллионов книг: грозит ли Украине дефицит Что будет с книжным рынком в Украине (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российские удары по складам крупнейших украинских издательств уже сказались на книжном рынке. Издатели говорят, что речь идет не о полном отсутствии книг, а о дефиците отдельных наименований, подорожание изданий и более длительное ожидания допечатей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мы еще поборемся". Как издательства спасают книги от ударов и почему неизбежно поднимутся цены".

В Bookchef говорят, что дефицит уже наступил

По оценкам отрасли, только за два месяца потери могут достигать 15 млн экземпляров - это почти половина годового объема выпуска книг в Украине. Также из-за атак было уничтожено 9% новых школьных учебников.

Главный редактор издательства Bookchef Андрей Широнос заявил, что последствия ударов по складам уже ощущает весь рынок.

"Дефицит книг - это не потенциальный риск. Он уже есть. Мы входим в топ-5 издательств. Уничтожение наших складов и складов коллег уже влияет на рынок", - подчеркнул он.

Читайте также: Издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" нашло новый склад: когда возобновят отправку книг

Самая большая проблема - не все книги удастся быстро допечатать

СЕО и соучредительница Vivat Юлия Орлова объяснила, что из-за нехватки оборотных средств издательства вынуждены сокращать тиражи.

"У многих издательств сейчас не хватает оборотных средств, чтобы оперативно допечатывать все книги, которые заканчиваются. Мы видим это и на примере Vivat. Нам приходится сокращать как количество наименований, так и тиражи", - сказала Орлова.

По ее словам, отдельные книги могут временно исчезать с полок, а промежуток между завершением тиража и новой печатью станет длиннее.

&quot;Ми ще поборемось&quot;. Як видавництва рятують книжки від ударів та чому неминуче зростуть ціниФото: Какие последствия будут иметь российские обстрелы складов с книгами (инфографика РБК-Украина)

Книги будут дорожать, а новинки будут выходить медленнее

Похожую оценку дают и в издательстве "Наш формат". Там считают, что главный риск состоит в сужении ассортимента, а не в полном дефиците.

"Скорее можем видеть ситуацию, когда отдельных названий определенное время не будет в наличии, дольше будем ждать допечатки или будут переноситься выходы новинок. Поэтому главный риск - не полное отсутствие книг, а то, что они будут дороже, выходить медленнее, а ассортимент - будет сужаться", - отметили в издании.

Атаки на склады издательств

В ночь на 28 августа Россия уничтожила склад с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Этой же ночью сгорел склад с тысячами книг почти трех десятков популярных украинских издательств.

Это не первая масштабная атака на склады книг: 2 июля 2026 года Россия атаковала центральный склад логистического партнера издательства BookChef, в результате чего сгорело 800 тысяч книг. А уже 5 августа российская атака уничтожила еще один состав Bookchef - тогда сгорели более 100 000 книг.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Атака дронов
Новости
В Киеве начался пожар после атаки РФ
В Киеве начался пожар после атаки РФ
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью