Вместо бумажных – электронные: Корецкий поручил МОН обеспечить школьников учебниками

Российские войска атакуют типографии и склады с учебниками, из-за чего их печать может осложниться. Правительство уже готовит альтернативу школьникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, если напечатать нужное количество учебников в установленные сроки невозможно, школьники должны получать доступ к их электронным версиям.

Соответствующую задачу Корецкий поставил перед Министерством образования и науки совместно с местными властями. При этом решение должно учитывать ситуацию в каждом конкретном регионе.

Таким образом, электронные версии учебников должны стать альтернативой бумажным изданиям в случаях, когда из-за российских атак их не удается своевременно напечатать или доставить в школы.

Отдельно премьер поднял вопрос питания детей. В тех школах, где условия безопасности не позволяют организовать полноценные горячие обеды, школьники должны получать готовые к употреблению блюда.

"Вопрос качественного питания - приоритетный", - подчеркнул Корецкий.

По его словам, Министерство образования и науки должно держать ситуацию с питанием школьников на контроле и обеспечить необходимые решения с учетом ситуации безопасности.