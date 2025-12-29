Северная Корея испытала стратегические крылатые ракеты большой дальности

В воскресенье, 29 декабря, КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство отмечает, что этот запуск является последним мероприятием, на которым присутствовал Ким Чен Ын в череде событий, призванных подчеркнуть военный и экономический прогресс страны в преддверии ключевого съезда правящей партии. Ожидается, что съезд состоится в начале 2026 года.

Согласно информации KCNA, глава КНДР выразил "большое удовлетворение", когда крылатые ракеты, летя по своей орбите над морем от Корейского полуострова, поразили цель.

По словам Ким Чен Ына, "регулярная проверка надежности и оперативности компонентов ядерного сдерживание КНДР" является ответственной первой, поскольку страна "сталкивается с различными угрозами безопасности".

Также он подтвердил, что Северная Корея продолжит прилагать все усилия к "неограниченному" развитию своих ядерных боевых сил.

Как пишет KCNA, вчера глава КНДР присутствовал еще и на церемонии открытия бумажной фабрики.

Юная Корея подтвердила запуск ракет

В понедельник в Объединенном комитете начальников штабом Южной Кореи заявили, что военные зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет около 8 утра в воскресенье. Запуск был из района Сунан недалеко от Пхеньяна.

"Серия военных действий Северной Кореи за последнюю неделю, включая продолжающиеся работы по строительству атомной подводной лодки, являются действиями, подрывающими мир и стабильность на Корейском полуострове", - заявил представитель Минобороны Южной Кореи.