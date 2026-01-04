Ким Чен Ын приказал почти втрое увеличить производство тактического управляемого оружия в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал производство тактического управляемого оружия на заводе по производству боеприпасов и дал указание расширить производственные мощности в 2,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA .

Ким Чен Ын отметил необходимость более инновационного планирования и рациональных систем для создания гибкой производственной системы, указав на затяжные недостатки в модернизации процесса сборки и поручив чиновникам пересмотреть общие планы строительства и модернизации предприятий по производству боеприпасов в этом году.

"Наша военная промышленность должна тщательно организовывать производство и техническую модернизацию, чтобы соответствовать нынешней ситуации и обеспечить одновременно текущее производство боеприпасов и модернизацию линий производства", - отметил он.

По его словам, изготовленное в Северной Корее тактическое управляемое оружие обладает высокой огневой мощностью и должно полностью заменить системы залпового огня, которые сейчас находятся на вооружении армии.

Лидер КНДР подчеркнул, что начало перевооружения воинских частей новыми видами оружия должно начаться уже в первой половине этого года.

Ким Чен Ын также отметил необходимость расширения текущих производственных мощностей примерно в 2,5 раза, чтобы удовлетворить потребности подразделений в военной технике, определенные Министерством обороны и Генеральным штабом.