Главная » Новости » В мире

В КНДР строят первую атомную подводную лодку со стратегическими ракетами

Четверг 25 декабря 2025 11:32
В КНДР строят первую атомную подводную лодку со стратегическими ракетами Фото: Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея строит свою первую атомную подводную лодку, которая оснащена стратегическими управляемыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственного информагентства КНДР.

Отмечается, что подводная лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн имеет новые "секретные подводные вооружения".

По словам диктатора КНДР Ким Чен Ына, Пхеньян должен "дать врагам понять, что они непременно заплатят за посягательство на его стратегический суверенитет и безопасность", и что они столкнутся с беспощадными ответными ударами, если "попытаются применить военный вариант".

В марте он посетил верфь, где официально объявил о необходимости строительства первой в стране атомной подводной лодки. Она входит в число передовых систем вооружения, которые Ким Чен Ын пообещал разработать наряду со спутниками-шпионами и твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами.

По данным южнокорейского агентства "Ренхап", Северная Корея располагает 150 ядерными боеголовками и может увеличить это число до более чем 400 к 2040 году.

КНДР усиливает вооруженные силы

Напомним, в сентябре Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил. По его словам, новый курс должен стать "ключевым фактором укрепления обороноспособности страны и обеспечения нацбезопасности".

Также в том месяце под его руководством состоялись испытания беспилотного оружия. В частности, северокорейский лидер ознакомился с характеристикой и применением в боевых условиях различных беспилотников. После он распорядился усилить возможности дронов с помощью ИИ.

Ранее мы писали, что Ким Чен Ын заявил о новых достижениях в военной сфере, среди которых - разработка "мощного секретного оружия".

