Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерку и выставил США условия "дружбы"

Четверг 26 февраля 2026 02:21
Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерку и выставил США условия "дружбы" Фото: северокорейский лидер Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запланировал наращиванть ядерный потенциал страны в ближайшие пять лет. При этом он допустил хорошие отношения КНДР с Вашингтоном, но при определенныз условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, на завершившемся в Пхеньяне съезде правящей партии Ким объявил о планах увеличить количество ядерного оружия и расширить средства его применения. Он подчеркнул, что Пхеньян намерен "укреплять статус ядерного государства" и сосредоточится на соответствующих проектах в ближайшие годы.

Также лидер КНДР сообщил о разработке более мощных межконтинентальных баллистических ракет, атакующих систем с использованием искусственного интеллекта и беспилотников.

Ким озвучил условия дружбы США и КНДР

Северокорейский лидер также оставил возможность его страны для диалога с Вашингтоном.

"Если США откажутся от своей политики конфронтации с Северной Кореей, уважая нынешний статус нашей страны… нет причин, по которым мы не могли бы хорошо ладить с США", - заявил он.

Как отмечает Reuters, Ким пока не откликнулся на сигналы со стороны президента США Дональда Трампа, с которым он встречался трижды во время первого президентского срока Трампа.

В то же время Ким назвал Южную Корею "самым враждебным врагом" и исключил возможность переговоров с Сеулом.

Как известно, президента США Дональда Трампа откровенно не устраивает ядерная политика КНДР и ее главы Ким Чен Ына. Наращивание ядерного потенциала, как и испытание Пхеньяном ракет, вызывают у Трампа раздражение и напряжение в отношениях двух стран.

В октябре 2025 года президент США заявил, что у него сложились с Кимом "теплые отношения", однако из-за ядерной политики Пхеньяна Штаты "в какой-то момент" займутся КНДР.

