КНДР отправила в Россию 5000 военных строителей для "восстановления инфраструктуры"

Северная Корея с сентября направила в Россию около 5 тысяч военнослужащих-строителей для помощи в "восстановлении инфраструктуры".

Об этом заявил южнокорейский депутат Ли Сон-Квен после брифинга национальной разведывательной службы страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Около 5 тысяч северокорейских строительных войск с сентября поэтапно передислоцируются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры", - сообщил Ли Сон-Квен.

По его словам, "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".

В то же время, по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.

В Южной Корее оценивают, что на войне в Украине погибло не менее 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Аналитики подчеркивают, что КНДР получает от России финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители в обмен на отправку войск, благодаря чему Пхеньян избегает последствий международных санкций, наложенных за его ядерную и ракетную программы.

В то же время международная группа по мониторингу санкций написала в своем отчете в прошлом месяце, что Северная Корея планирует отправить "40 тысяч рабочих в Россию, включая несколько делегаций ИТ-специалистов".