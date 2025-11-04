ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

КНДР отправила в Россию 5000 военных строителей для "восстановления инфраструктуры"

Вторник 04 ноября 2025 17:59
UA EN RU
КНДР отправила в Россию 5000 военных строителей для "восстановления инфраструктуры" Фото: КНДР отправила в Россию 5000 военных строителей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Северная Корея с сентября направила в Россию около 5 тысяч военнослужащих-строителей для помощи в "восстановлении инфраструктуры".

Об этом заявил южнокорейский депутат Ли Сон-Квен после брифинга национальной разведывательной службы страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Около 5 тысяч северокорейских строительных войск с сентября поэтапно передислоцируются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры", - сообщил Ли Сон-Квен.

По его словам, "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".

В то же время, по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.

В Южной Корее оценивают, что на войне в Украине погибло не менее 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Аналитики подчеркивают, что КНДР получает от России финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители в обмен на отправку войск, благодаря чему Пхеньян избегает последствий международных санкций, наложенных за его ядерную и ракетную программы.

В то же время международная группа по мониторингу санкций написала в своем отчете в прошлом месяце, что Северная Корея планирует отправить "40 тысяч рабочих в Россию, включая несколько делегаций ИТ-специалистов".

Сотрудничество России и КНДР сотрудничество

Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в Россию для прохождения там военной подготовки.

В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме этого, КНДР помогает России с оружием и ракетами.

Также ранее сообщалось, что Северная Корея рассматривает возможность направления рабочей силы на российское производство ударных дронов "Шахед". Планирует отправить 25 тысяч работников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР
Новости
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место