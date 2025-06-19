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КНДР отправит в Россию 25 тысяч рабочих для производства "Шахедов", - СМИ

Северная Корея, Четверг 19 июня 2025 16:40
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КНДР отправит в Россию 25 тысяч рабочих для производства "Шахедов", - СМИ Фото: КНДР отправит в Россию 25 тысяч рабочих для производства "Шахедов"(Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Северная Корея рассматривает возможность направления рабочей силы на российское производство ударных дронов "Шахед". Планирует отправить 25 тысяч работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщает издание, КНДР планирует отправить работников в Россию для увеличения производства дронов в обмен на обучение эксплуатации беспилотников.

Завод находится в Алабужской специальной экономической зоне в центральной российской республике Татарстан. Именно туда планируют отправить 25 тысяч северокорейцев.

Отмечается, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей продолжает углубляться, поскольку Россия увеличивает производство беспилотников на фоне вторжения в Украину. Между тем КНДР стремится укрепить свои вооруженные силы.

Сотрудничество России и КНДР сотрудничество

Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в Россию для прохождения там военной подготовки.

В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме этого, КНДР помогает России с оружием и ракетами.

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