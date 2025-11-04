КНДР відправила до Росії 5000 військових будівельників для "відновлення інфраструктури"
Північна Корея з вересня направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців-будівельників для допомоги у "відновленні інфраструктури".
Про це заявив південнокорейський депутат Лі Сон-Квен після брифінгу національної розвідувальної служби країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Близько 5 тисяч північнокорейських будівельних військ з вересня поетапно передислокуються до Росії і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури", - повідомив Лі Сон-Квен.
За його словами, "були виявлені постійні ознаки підготовки та відбору персоналу для розгортання додаткових військ".
Водночас, за даними південнокорейської розвідки, близько 10 тисяч військових КНДР наразі розгорнуті поблизу російсько-українського кордону.
У Південній Кореї оцінюють, що на війні в Україні загинуло щонайменше 600 північнокорейських солдатів, ще тисячі отримали поранення.
Аналітики підкреслюють, що КНДР отримує від Росії фінансову допомогу, військові технології, продовольство та енергоносії в обмін на відправлення військ, завдяки чому Пхеньян уникає наслідків міжнародних санкцій, накладених за його ядерну та ракетну програми.
Водночас міжнародна група з моніторингу санкцій написала у своєму звіті минулого місяця, що Північна Корея планує відправити "40 тисяч робітників до Росії, включаючи кілька делегацій ІТ-фахівців".
Співпраця Росії та КНДР
Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.
Після цього стало відомо, що КНДР направляє своїх військових до Росії для проходження там військової підготовки.
У квітні 2025 рокукраїна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.
Крім цього, КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами.
Також раніше повідомлялося, що Північна Корея розглядає можливість направлення робочої сили на російське виробництво ударних дронів "Шахед". Планує відправити 25 тисяч працівників.