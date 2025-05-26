В СВР раскрыли масштабы поставок оружия России из Северной Кореи

Российская военная промышленность пытается увеличить выпуск вооружения, но сталкивается с нехваткой инвестиций, технологий и комплектующих.

По его словам, 80% техники России на фронте - это старые образцы, восстановленные с хранения, а лишь 20% - новейшие системы.

Россия производит около 3 млн снарядов калибров 122 и 152 мм в год, но существенную долю боеприпасов 2,5-3 млн она получает от Северной Кореи. С начала войны РФ уже закупила у КНДР шесть миллионов снарядов.

Оружие от Северной Кореи

Кроме боеприпасов, Северная Корея поставляет России самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм (модель М1989 Koksan) и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм (М1991) - по 120 единиц каждого типа.

Иващенко также рассказал, что Россия рассчитывается с КНДР передачей ракетных и космических технологий, вероятно, даже связанных с ядерным оружием.

Пхеньян отправляет в РФ и высококвалифицированных специалистов, в том числе в сфере самолетостроения.

Кроме того, КНДР поставляет рабочую силу для российского сельского хозяйства, строительства дорог и жилья - в прошлом году более 13,8 тысячи северокорейцев работали в России.

Что касается непосредственного участия северокорейских военных на территории Украины, Иващенко подтвердил их присутствие в Курской области, но на оккупированных украинских территориях их пока не зафиксировали.

В то же время их артиллерия уже применялась на Херсонском направлении.