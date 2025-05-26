В СВР раскрыли масштабы поставок оружия России из Северной Кореи
Россия получает большие объемы оружия из Северной Кореи, чтобы поддерживать войну в Украине. В СВР рассказали о масштабах поставок и проблемах с производством собственной техники.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Российская военная промышленность пытается увеличить выпуск вооружения, но сталкивается с нехваткой инвестиций, технологий и комплектующих.
По его словам, 80% техники России на фронте - это старые образцы, восстановленные с хранения, а лишь 20% - новейшие системы.
Россия производит около 3 млн снарядов калибров 122 и 152 мм в год, но существенную долю боеприпасов 2,5-3 млн она получает от Северной Кореи. С начала войны РФ уже закупила у КНДР шесть миллионов снарядов.
Оружие от Северной Кореи
Кроме боеприпасов, Северная Корея поставляет России самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм (модель М1989 Koksan) и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм (М1991) - по 120 единиц каждого типа.
Иващенко также рассказал, что Россия рассчитывается с КНДР передачей ракетных и космических технологий, вероятно, даже связанных с ядерным оружием.
Пхеньян отправляет в РФ и высококвалифицированных специалистов, в том числе в сфере самолетостроения.
Кроме того, КНДР поставляет рабочую силу для российского сельского хозяйства, строительства дорог и жилья - в прошлом году более 13,8 тысячи северокорейцев работали в России.
Что касается непосредственного участия северокорейских военных на территории Украины, Иващенко подтвердил их присутствие в Курской области, но на оккупированных украинских территориях их пока не зафиксировали.
В то же время их артиллерия уже применялась на Херсонском направлении.
Сотрудничество КНДР и России
Напомним, осенью прошлого года Северная Корея отправила войска, которые впоследствии развернули в Курской области. Они участвуют в боевых действиях против Украины.
По последним данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла на войне против Украины уже 4700 военных.
Недавно Россия впервые публично признала, что северокорейские солдаты воюют против Украины в Курской области. Также участие в войне своих военных подтвердила и сама Северная Корея.
Кроме того, Северная Корея также поставляет России боеприпасы, баллистические ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину, и системы вооружения, в частности артиллерию.
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