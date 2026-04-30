В Перми взорвался четвертый резервуар с нефтью, объявлена эвакуация (видео)

На одном из крупнейших НПЗ России в Перми уже вторые сутки подряд горит и взрывается. На видео видно, что лопнул четвертый резервуар, небо затянуло густым дымом, а из близлежащих районов эвакуируют людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-каналы и официальное заявление СБУ .

Что поражено

Под удар попал НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год. Завод поставляет топливо как гражданскому сектору, так и российской армии. Расположен на расстоянии более чем в 1500 км от Украины.

Беспилотники поразили установку АВТ-4 - ключевой узел первичной переработки нефти.

Пожар перекинулся с одной колонны на другую. Поражение обеих фактически полностью выводит установку из строя.

По данным СБУ, украинские беспилотники второй раз ударили по линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь", которая подает нефть на завод. Первый удар по ней произошел еще вчера - сегодня там вспыхнули новые очаги пожара.

"Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты - каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым", - говорится в заявлении ведомства.

Фото: подтверждено поражение "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (t.me/kiber_boroshno)

Аналитики "Киберборошна", которые отслеживают открытые источники, верифицировали удар. По их данным, беспилотник "Лютый" попал непосредственно в вакуумную колонну установки АВТ-4, после чего огонь перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин признал атаку, но преуменьшил ее масштаб.

"Сегодня на один из промышленных участков Пермского края совершил налет вражеский беспилотник. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет", - пишет он.

Между тем на видео с места событий, которое распространяется в соцсетях, видно сильные пожары и слышны объявления об эвакуации.