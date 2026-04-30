ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После нового взрыва в Перми произошел выброс опасных веществ, в небе - белый "гриб" (видео)

09:23 30.04.2026 Чт
2 мин
Что происходит на нефтестанции снова?
aimg Елена Чупровская
После нового взрыва в Перми произошел выброс опасных веществ, в небе - белый "гриб" (видео) Фото: Второй день атак на Пермь: в городе объявили аварию и предупредили об опасных веществах (росСМИ)

В Перми вторые сутки подряд раздаются взрывы. После нового удара дронов в городе объявили аварию с выбросом опасного вещества, а в небе над городом поднялся белый "гриб" дыма.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Читайте также: Украина испытала новые FPV-дроны, ударов по тылу России станет больше, - Флеш

30 апреля в Перми произошел очередной взрыв. Из громкоговорителей по городу разошлось предупреждение об аварии.

"Произошла авария с выбросом опасного вещества", - слышно на видео.

Одновременно в Пермском крае объявлена воздушная тревога.

На видео, которое распространяют местные жители, видно характерный белый "гриб" дыма над городом.

Что горит

Вчера, 29 апреля, дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в Пермском крае. Сегодня, по данным соцсетей, произошел повторный удар по тому же объекту или вблизи него. Местные каналы публикуют новые видео взрыва.

На месте пожар продолжался по меньшей мере сутки.

"Дальнобойные" санкции Украины в действии

Как сообщало РБК-Украина, 29 апреля специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь" - стратегический нефтяной объект в более 1500 километрах от границы с Украиной.

По данным СБУ, горели почти все резервуары станции.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные о том, как удары по нефтяной инфраструктуре сокращают морской экспорт России: в трех ключевых портах зафиксировано критическое падение объемов отгрузки.

Страдает от ударов и оккупированный Россией Крым.

Как сообщало РБК-Украина, Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Кача" и нефтебазе в Симферополе - под огонь попали также объекты противовоздушной обороны и пункты управления дронами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ Пермь
Новости
Летели дроны и баллистика, более 30 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО