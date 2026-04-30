После нового взрыва в Перми произошел выброс опасных веществ, в небе - белый "гриб" (видео)

В Перми вторые сутки подряд раздаются взрывы. После нового удара дронов в городе объявили аварию с выбросом опасного вещества, а в небе над городом поднялся белый "гриб" дыма.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

30 апреля в Перми произошел очередной взрыв. Из громкоговорителей по городу разошлось предупреждение об аварии.

"Произошла авария с выбросом опасного вещества", - слышно на видео.

Одновременно в Пермском крае объявлена воздушная тревога.

На видео, которое распространяют местные жители, видно характерный белый "гриб" дыма над городом.

Что горит

Вчера, 29 апреля, дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в Пермском крае. Сегодня, по данным соцсетей, произошел повторный удар по тому же объекту или вблизи него. Местные каналы публикуют новые видео взрыва.

На месте пожар продолжался по меньшей мере сутки.

"Дальнобойные" санкции Украины в действии

Как сообщало РБК-Украина, 29 апреля специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь" - стратегический нефтяной объект в более 1500 километрах от границы с Украиной.

По данным СБУ, горели почти все резервуары станции.