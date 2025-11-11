ua en ru
В Киевской области зафиксировали птичий грипп: кто переносчик и как уберечь хозяйство

Вторник 11 ноября 2025 10:40
В Киевской области зафиксировали птичий грипп: кто переносчик и как уберечь хозяйство Птичий грипп в Киевской области обнаружили у диких птиц (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На территории Киевской области был зарегистрирован случай выявления птичьего гриппа - среди диких птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Где именно обнаружили птичий грипп

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области рассказало, что вирус гриппа птицы зарегистрировали среди диких птиц - лебедей - на территории пруда СМУ - 17 в городе Борисполь Бориспольской городской территориальной общины Бориспольского района Киевской области.

"Согласно результатам лабораторных исследований, в патологическом материале, отобранном от погибшего лебедя, обнаружено РНК вируса гриппа птицы типа А", - объяснили украинцам.

Сообщается, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки гриппа птицы было проведено заседание местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии - при Бориспольской районной государственной (военной) администрации.

Ее решением:

  • был утвержден план по ликвидации заболевания;
  • определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

"В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа", - подчеркнули специалисты.

Чем опасен птичий грипп

В Госпродпотребслужбе напомнили, что грипп птицы - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое:

  • поражает домашнюю и дикую птицу;
  • характеризуется высокой смертностью;
  • может наносить значительный экономический ущерб птицеводству.

Отмечается, что дикая перелетная птица является основным природным резервуаром вируса гриппа птицы.

"Поэтому с наступлением осенне-зимнего периода риск занесения возбудителя возрастает", - уточнили специалисты службы.

Что советуют владельцам птицеводческих хозяйств

В заключение Госпродпотребслужба призвала владельцев птицеводческих хозяйств всех форм собственности:

  • строго соблюдать требования биобезопасности;
  • не допускать контакта домашней птицы с дикой;
  • не покупать и не завозить птицу из неизвестных источников;
  • немедленно сообщать в государственную ветеринарную службу о случаях гибели или заболевания птицы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Сумской области впервые обнаружили два случая хантавирусной инфекции - опасного заболевания, которое переносят грызуны.

Кроме того, мы объясняли, много ли в Украине опасных комаров и что они могут переносить.

Читайте также, как сельское хозяйство наносит значительный вред окружающей среде и здоровью людей.

