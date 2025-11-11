В Киевской области зафиксировали птичий грипп: кто переносчик и как уберечь хозяйство
На территории Киевской области был зарегистрирован случай выявления птичьего гриппа - среди диких птиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Где именно обнаружили птичий грипп
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области рассказало, что вирус гриппа птицы зарегистрировали среди диких птиц - лебедей - на территории пруда СМУ - 17 в городе Борисполь Бориспольской городской территориальной общины Бориспольского района Киевской области.
"Согласно результатам лабораторных исследований, в патологическом материале, отобранном от погибшего лебедя, обнаружено РНК вируса гриппа птицы типа А", - объяснили украинцам.
Сообщается, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки гриппа птицы было проведено заседание местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии - при Бориспольской районной государственной (военной) администрации.
Ее решением:
- был утвержден план по ликвидации заболевания;
- определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.
"В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа", - подчеркнули специалисты.
Чем опасен птичий грипп
В Госпродпотребслужбе напомнили, что грипп птицы - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое:
- поражает домашнюю и дикую птицу;
- характеризуется высокой смертностью;
- может наносить значительный экономический ущерб птицеводству.
Отмечается, что дикая перелетная птица является основным природным резервуаром вируса гриппа птицы.
"Поэтому с наступлением осенне-зимнего периода риск занесения возбудителя возрастает", - уточнили специалисты службы.
Что советуют владельцам птицеводческих хозяйств
В заключение Госпродпотребслужба призвала владельцев птицеводческих хозяйств всех форм собственности:
- строго соблюдать требования биобезопасности;
- не допускать контакта домашней птицы с дикой;
- не покупать и не завозить птицу из неизвестных источников;
- немедленно сообщать в государственную ветеринарную службу о случаях гибели или заболевания птицы.
