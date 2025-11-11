В Киевской области зафиксировали птичий грипп: кто переносчик и как уберечь хозяйство

На территории Киевской области был зарегистрирован случай выявления птичьего гриппа - среди диких птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Где именно обнаружили птичий грипп

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области рассказало, что вирус гриппа птицы зарегистрировали среди диких птиц - лебедей - на территории пруда СМУ - 17 в городе Борисполь Бориспольской городской территориальной общины Бориспольского района Киевской области.

"Согласно результатам лабораторных исследований, в патологическом материале, отобранном от погибшего лебедя, обнаружено РНК вируса гриппа птицы типа А", - объяснили украинцам.

Сообщается, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки гриппа птицы было проведено заседание местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии - при Бориспольской районной государственной (военной) администрации.

Ее решением:

был утвержден план по ликвидации заболевания;

определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

"В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа", - подчеркнули специалисты.

Чем опасен птичий грипп

В Госпродпотребслужбе напомнили, что грипп птицы - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое:

поражает домашнюю и дикую птицу;

характеризуется высокой смертностью;

может наносить значительный экономический ущерб птицеводству.

Отмечается, что дикая перелетная птица является основным природным резервуаром вируса гриппа птицы.

"Поэтому с наступлением осенне-зимнего периода риск занесения возбудителя возрастает", - уточнили специалисты службы.

Что советуют владельцам птицеводческих хозяйств

В заключение Госпродпотребслужба призвала владельцев птицеводческих хозяйств всех форм собственности: