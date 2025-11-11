У Київській області зафіксували пташиний грип: хто переносник і як вберегти господарство
На території Київської області було зареєстровано випадок виявлення пташиного грипу - серед диких птахів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Де саме виявили пташиний грип
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області розповіло, що вірус грипу птиці зареєстрували серед диких птахів - лебедів - на території ставка СМУ - 17 в місті Бориспіль Бориспільської міської територіальної громади Бориспільського району Київської області.
"Згідно з результатами лабораторних досліджень, у патологічному матеріалі, відібраному від загиблого лебедя, виявлено РНК вірусу грипу птиці типу А", - пояснили українцям.
Повідомляється, що з метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху грипу птиці було проведено засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії - при Бориспільській районній державній (військовій) адміністрації.
Її рішенням:
- було затверджено план із ліквідації захворювання;
- визначені межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.
"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу", - наголосили спеціалісти.
Чим небезпечний пташиний грип
У Держпродспоживслужбі нагадали, що грип птиці - це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке:
- вражає свійську та дику птицю;
- характеризується високою смертністю;
- може завдавати значних економічних збитків птахівництву.
Зазначається, що дика перелітна птиця є основним природним резервуаром вірусу грипу птиці.
"Тому з настанням осінньо-зимового періоду ризик занесення збудника зростає", - уточнили фахівці служби.
Що радять власникам птахівничих господарств
Насамкінець Держпродспоживслужба закликала власників птахівничих господарств усіх форм власності:
- суворо дотримуватися вимог біобезпеки;
- не допускати контакту свійської птиці з дикою;
- не купувати та не завозити птицю з невідомих джерел;
- негайно повідомляти державну ветеринарну службу у разі загибелі або захворювання птиці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Сумській області вперше виявили два випадки хантавірусної інфекції - небезпечного захворювання, яке переносять гризуни.
Крім того, ми пояснювали, чи багато в Україні небезпечних комарів і що вони можуть переносити.
Читайте також, як сільське господарство завдає значної шкоди довкіллю та здоров'ю людей.