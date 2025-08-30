ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

От болезней дыхания до онкологии. Как сельское хозяйство портит здоровье людям в селах

Суббота 30 августа 2025 10:23
UA EN RU
От болезней дыхания до онкологии. Как сельское хозяйство портит здоровье людям в селах Фото: Сельское хозяйство в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

Аграрный сектор, несмотря на свою ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, наносит значительный вред окружающей среде и здоровью людей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эколог Татьяна Тимочко.

Почему это важно

Сельское хозяйство формирует основу экономики Украины, однако интенсивные методы выращивания культур и животноводства приводят к загрязнению почв, воды и воздуха. Это напрямую отражается на здоровье жителей сельской местности, которые ежедневно контактируют с пестицидами, удобрениями и испарениями.

По словам Тимочко интенсивное земледелие истощает почвы, разрушает их структуру и уменьшает способность удерживать влагу. Кроме того, пестициды и минеральные удобрения загрязняют не только поля, но и подземные и поверхностные воды, снижая их качество.

Она также отмечает, что крупные животноводческие комплексы выделяют метан, аммиак и другие газы, что ухудшает качество воздуха и усиливает парниковый эффект. Неправильное хранение навоза приводит к утечке нитратов и фосфатов в водоемы, что вызывает "цветение" рек и озер и уничтожает рыбу.

Какие риски для людей

"Остатки пестицидов в продуктах могут накапливаться в организме и вызывать отравления, аллергии, гормональные нарушения и даже онкологические заболевания", - отметила эколог.

Среди самых распространенных проблем в селах:

  • болезни дыхательной системы из-за вдыхания пыли с полей и химических испарений;
  • хронические отравления у работников, работающих с удобрениями и средствами защиты растений без надлежащих средств безопасности.

Что можно изменить

Единственный выход, по словам Тимочко, - это экологизация аграрного сектора:

  • внедрение органических технологий,
  • сокращение использования химикатов,
  • соблюдение севооборотов,
  • восстановление почв.

"Только такой подход позволит сохранить окружающую среду и уменьшить риски для населения", - подытожила она.

Ранее РБК-Украина писало, как война в Украине увеличивает онкологические риски для населения. Профессор Алексей Ковалев объясняет, что разрушение зданий высвобождает канцерогенную асбестовую пыль, взрывы загрязняют почву и воду тяжелыми металлами и токсинами, а массовые пожары и использование военной техники вызывают опасные выбросы в атмосферу.

Дополнительные факторы риска - табакокурение среди военных, дым от окопных свечей, инфекции (ВПЧ, гепатиты, Хеликобактер), а также хронический стресс, усиливающий вероятность развития рака. При этом война фактически остановила программы профилактики и скрининга, что создает предпосылки для роста заболеваемости и смертности от онкологии в ближайшие годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
аграрії Болезни
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим