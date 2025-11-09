Не только малярия: много ли в Украине опасных комаров и что они могут переносить
Мир насекомых в Украине - довольно многогранный благодаря разнообразию ландшафтов (карпатских гор, лесов Полесья, степей юга, приморских территорий и лиманов дельт рек). При этом новые виды комаров активно распространяются благодаря человеку.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал энтомолог, младший научный сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", ведущий специалист ГУ Одесской испытательной фитосанитарной лаборатории Госпродпотребслужбы Евгений Халаим.
Что происходит с численностью насекомых в Украине
Несмотря на то, что в целом многообразие биоценозов образует богатую разновидность насекомых, за последние годы наблюдается тенденция к уменьшению их численности.
"Все больше видов становятся редкими. Это характерно не только для Украины. Такова мировая тенденция", - рассказал эксперт.
Он отметил, что это, в первую очередь, "связано с чрезмерным использованием инсектицидов в сельском хозяйстве, а также с изменением природных сред".
"Вырубают леса, распахивают степи, человек занимает все больше места под свои нужды, оставляя все меньше места насекомым", - объяснил Халаим.
Много ли в нашей стране опасных комаров
По словам энтомолога, комары, которые способны переносить малярию, в Украине есть.
"Правда, не тот вид, что в Африке", - добавил он.
Халаим напомнил, что, к счастью, "у нас в первой половине 20 в. удалось побороть малярию".
"Впрочем, в Украине - более полусотни кровососущих видов. Самых распространенных - 15-20", - поделился специалист.
Он сообщил, что "многие из них являются переносчиками различных заболеваний, которые передаются через кровь":
- малярии;
- лихорадки Западного Нила;
- лихорадки денге и т. п.
"И здесь тоже есть тенденции к изменению ареалов и появлению новых видов. Они очень активно распространяются благодаря человеку", - отметил Халаим.
Какой вид является потенциальным переносчиком болезней
Ученый рассказал, что в последние годы активно исследовался, в частности, азиатский тигровый комар Aedes albopictus.
Он добавил, что этот вид попал в Украину "и уже прижился здесь".
Халаим рассказал, что азиатский тигровый комар является потенциальным переносчиком многих заболеваний (вирусов), среди которых, например:
- лихорадка денге;
- восточный энцефаломиелит лошадей;
- лихорадка Росс Ривер;
- энцефалит Ла-Кросс;
- желтая лихорадка;
- японский энцефалит и т. д.
Можно ли контролировать численность комаров
Энтомолог сообщил, что контролировать численность комаров - сложно.
"В 20-м веке их активно травили с помощью ДДТ (инсектицид Дихлордифенилтрихлорметилметан, вещество для уничтожения насекомых, - Ред.)", - отметил специалист.
Он добавил, что "комаров-переносчиков малярии вытравили, но вместе с этим вытравили много чего и полезного".
"Поэтому здесь больше идет мониторинг природных сред, и не являются ли они переносчиками болезней. Санитарно-эпидемиологические станции проводят регулярные отловы комаров и смотрят, нет ли природных очагов заболеваний", - подытожил Халаим.
