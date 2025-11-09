ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Не только малярия: много ли в Украине опасных комаров и что они могут переносить

Воскресенье 09 ноября 2025 10:29
UA EN RU
Не только малярия: много ли в Украине опасных комаров и что они могут переносить Комары могут переносить различные заболевания (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Мир насекомых в Украине - довольно многогранный благодаря разнообразию ландшафтов (карпатских гор, лесов Полесья, степей юга, приморских территорий и лиманов дельт рек). При этом новые виды комаров активно распространяются благодаря человеку.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал энтомолог, младший научный сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", ведущий специалист ГУ Одесской испытательной фитосанитарной лаборатории Госпродпотребслужбы Евгений Халаим.

Что происходит с численностью насекомых в Украине

Несмотря на то, что в целом многообразие биоценозов образует богатую разновидность насекомых, за последние годы наблюдается тенденция к уменьшению их численности.

"Все больше видов становятся редкими. Это характерно не только для Украины. Такова мировая тенденция", - рассказал эксперт.

Он отметил, что это, в первую очередь, "связано с чрезмерным использованием инсектицидов в сельском хозяйстве, а также с изменением природных сред".

"Вырубают леса, распахивают степи, человек занимает все больше места под свои нужды, оставляя все меньше места насекомым", - объяснил Халаим.

Много ли в нашей стране опасных комаров

По словам энтомолога, комары, которые способны переносить малярию, в Украине есть.

"Правда, не тот вид, что в Африке", - добавил он.

Халаим напомнил, что, к счастью, "у нас в первой половине 20 в. удалось побороть малярию".

"Впрочем, в Украине - более полусотни кровососущих видов. Самых распространенных - 15-20", - поделился специалист.

Он сообщил, что "многие из них являются переносчиками различных заболеваний, которые передаются через кровь":

  • малярии;
  • лихорадки Западного Нила;
  • лихорадки денге и т. п.

"И здесь тоже есть тенденции к изменению ареалов и появлению новых видов. Они очень активно распространяются благодаря человеку", - отметил Халаим.

Какой вид является потенциальным переносчиком болезней

Ученый рассказал, что в последние годы активно исследовался, в частности, азиатский тигровый комар Aedes albopictus.

Он добавил, что этот вид попал в Украину "и уже прижился здесь".

Халаим рассказал, что азиатский тигровый комар является потенциальным переносчиком многих заболеваний (вирусов), среди которых, например:

  • лихорадка денге;
  • восточный энцефаломиелит лошадей;
  • лихорадка Росс Ривер;
  • энцефалит Ла-Кросс;
  • желтая лихорадка;
  • японский энцефалит и т. д.

Можно ли контролировать численность комаров

Энтомолог сообщил, что контролировать численность комаров - сложно.

"В 20-м веке их активно травили с помощью ДДТ (инсектицид Дихлордифенилтрихлорметилметан, вещество для уничтожения насекомых, - Ред.)", - отметил специалист.

Он добавил, что "комаров-переносчиков малярии вытравили, но вместе с этим вытравили много чего и полезного".

"Поэтому здесь больше идет мониторинг природных сред, и не являются ли они переносчиками болезней. Санитарно-эпидемиологические станции проводят регулярные отловы комаров и смотрят, нет ли природных очагов заболеваний", - подытожил Халаим.

Напомним, ранее в этом году во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) забили тревогу из-за распространения опасного вируса, который переносят комары.

Тем временем мы рассказывали о трех категориях людей, которых комары кусают чаще всего.

Читайте также, как сделать репеллент от комаров из натуральных ингредиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Животные Болезни Люди Ученые Насекомые Комары Укуси
Новости
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины