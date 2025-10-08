В Сумской области обнаружили опасный вирус: как он передается и чем опасен

В Сумской области впервые выявили два случая хантавирусной инфекции - опасного заболевания, которое переносят грызуны. Оба больных уже выздоровели.

Как произошло заражение

Оба случая зафиксировали в конце лета - начале осени у жителей Сумской громады. Вероятно, один человек заразился во время отдыха у реки, другой - во время работы на приусадебном участке.

К инфицированию могли привести немытые овощи или фрукты, которые контактировали с грызунами. Образцы биоматериала направили в референс-лабораторию в Киеве, где подтвердили диагноз.

Что такое хантавирус

Хантавирусная инфекция - зоонозное вирусное заболевание, которое передается человеку от мышевидных грызунов. Вирус может попасть в организм через вдыхание зараженной пыли, контакт поврежденной кожи с экскрементами животных или через потребление загрязненной пищи.

От человека к человеку хантавирус не передается. Наибольший риск заражения - в весенне-летний период, когда люди чаще контактируют с природой.

Заболевание может проявляться лихорадкой, тошнотой, болью в мышцах и пояснице. В тяжелых случаях - кровотечениями, почечной недостаточностью или поражением легких.

Как уберечься

Медики советуют избегать контакта с грызунами, хранить продукты в герметичных контейнерах, убирать влажным способом и не спать под открытым небом в местах, где могут быть животные.

Хантавирусы могут вызывать две опасные болезни - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Оба имеют тяжелое течение и требуют срочной медицинской помощи.

В Украине такие случаи фиксируют единично. В Сумской области это первые зафиксированные случаи хантавирусной инфекции.