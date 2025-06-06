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Обстрел Тернополя: в городе проверяют воздух, мэр города призвал не выходить из дома

Пятница 06 июня 2025 06:18
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Обстрел Тернополя: в городе проверяют воздух, мэр города призвал не выходить из дома Фото: в Тернополе проверяют воздух, мэр города призвал не выходить из суток (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 6 июня, обстреляли Тернополь. После взрывов в городе наблюдается задымление, жителей призвали не выходить на улицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Тернополя Сергея Надала.

"После взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Но от себя прошу вас пока не выходите из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", - отметил мэр города.

Он также сообщил, что в результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы.

"Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы", - добавил он.

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