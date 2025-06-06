Луцк атаковали ракеты и дроны: повреждены дома, есть пострадавшие

Российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Луцк ракетами и дронами. В городе повреждены дома, учебные заведения, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram.

По словам городского главы, Луцк атаковали 15 вражеских дронов и шесть ракет. Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом, который был частично разрушен.



Фото: в Луцке повреждена многоэтажка (t.me/mayorpolishchuk)



Мэр города уточнил, что повреждена кровля одного из многоквартирных домов, в других многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. "Есть также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение", - добавил Полищук. По состоянию на 5:50 известно о пяти пострадавших в результате атаки на Луцк.