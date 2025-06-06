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Киев массированно атакуют дроны и баллистика, есть пожары: что известно о последствиях обстрела

Пятница 06 июня 2025 01:51
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Киев массированно атакуют дроны и баллистика, есть пожары: что известно о последствиях обстрела Иллюстративное фото: Киев третью ночь подряд атаковали россияне (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталья Кава

Россия массово атакует Киев "Шахедами", дроны залетают с разных направлений. В разных районах города фиксируют падение обломков и пожары.

РБК-Украина собрало все что известно о ночной атаке "Шахедов" на столицу.

Главное на данный момент:

  • Пожары фиксируют как минимум в трех районах Киева
  • На левом берегу возможны отключения света
  • Из-за обломков повреждены высотка и объект инфраструктуры
  • Киев находится под баллистической атакой, раздались повторные взрывы

Когда началась атака

Сегодня, в 00:44 в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги. Почти сразу в городе раздались взрывы. Как уточнили местные власти, в Киеве работало ПВО.

"Вражеские дроны один за другим на подступах к столице с нескольких направлений и воздушном пространстве города. Громко в разных частях Киева. Работает ПВО", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В то же время, Воздушные силы сообщили, что город находится под атакой вражеских "Шахедов".

Первые последствия

По состоянию на 01:45 известно о падении обломков вражеских дронов в нескольких районах столицы:

  • Соломенском районе;
  • Дарницком районе:
  • Голосеевском районе.

Как уточнил Ткаченко, в Дарницком районе зафиксировано падение на открытой территории в нескольких локациях.

Голосеевский район

В то же время в Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается. Кроме этого в результате атаки зафиксирован пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Дарницкий район

В Дарницком районе также зафиксирован пожар на верхних этажах многоэтажки. Зафиксировано падение обломков на детскую площадку. Предварительно - без пожара. Также есть информация о падении обломков в нескольких локациях.

Соломенский район

В Соломенском районе пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте. Также в Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание - на месте работают спасатели.

Во время баллистической атаки враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.

Святошинский район

Также фиксируются последствия обстрела в Святошинском районе.

Враг бьет по энергетике

Ткаченко предупредил, что на левом берегу Киева, в отдельных микрорайонах, возможны аварийные отключения света.

"Атака продолжается. На связи с главами РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Киевляне, атака коварная, как и все, что делает Россия-террорист. Находитесь в укрытиях", - написал Ткаченко.

Сейчас продолжается восстановление подачи электроэнергии в микрорайоны на левом берегу.

При подготовке материала использовались данные: Telegram-каналы начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, мэра Виталия Кличко, Воздушных сил ВСУ.

Напомним, российские войска в ночь с 5 на 6 июня запустили ударные беспилотники по территории Украины с нескольких направлений и ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также дроны атаковали город Чернигов. Подробно об этом читайте здесь.

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Киев ПВО Война в Украине Атака дронов
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