РФ ударила по энергетике семи областей, обстреляна ремонтная бригада, - Минэнерго

Украина, Среда 19 ноября 2025 10:28
РФ ударила по энергетике семи областей, обстреляна ремонтная бригада, - Минэнерго
Автор: Наталья Кава

Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг бил сразу по нескольким областям страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

Под атаками оказались объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях, сообщило Министерство энергетики. Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийные и восстановительные работы.

По данным Минэнерго, для стабилизации энергосистемы в отдельных областях пришлось применить аварийные отключения. Сейчас они заменены на почасовые графики, которые действуют во всех регионах страны. Также в большинстве областей остаются действующими ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Обновленные графики отключений потребителям советуют проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Во время восстановительных работ на Днепропетровщине одна из ремонтных бригад попала под российский обстрел. Четверо энергетиков получили ранения и находятся в больнице.

Минэнерго призывает украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и вечером, чтобы помочь снизить нагрузку на энергосистему.

Обновлено в 10:40

По данным ДТЭК, враг ударил по территории одного из подразделений коипании. В результате удара пострадала бригада, которая как раз находилась на объекте.

"Один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо - с контузиями и осколочными ранениями. Все получают необходимую медицинскую помощь. Сделаем все возможное для скорейшего восстановления коллег", - говорится в сообщении.

Обстрел 19 ноября

Россия ночью нанесла по Украине комбинированный удар, использовав ударные беспилотники, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие типы ракетного вооружения.

На фоне масштабной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию в ответ на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Известно, что российские войска этой ночью массированно атаковали Харьков дронами-камикадзе "Герань-2". Пострадали по меньшей мере 36 человек, среди которых двое детей.

Под комбинированный обстрел также попали Львов и Тернополь.

Известно, что в Тернополе враг попал в многоэтажку, там погибли 9 человек. Еще более 20 - ранены.

