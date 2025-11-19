РФ ударила по энергетике семи областей, обстреляна ремонтная бригада, - Минэнерго
Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг бил сразу по нескольким областям страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.
Под атаками оказались объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях, сообщило Министерство энергетики. Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийные и восстановительные работы.
По данным Минэнерго, для стабилизации энергосистемы в отдельных областях пришлось применить аварийные отключения. Сейчас они заменены на почасовые графики, которые действуют во всех регионах страны. Также в большинстве областей остаются действующими ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Обновленные графики отключений потребителям советуют проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.
Во время восстановительных работ на Днепропетровщине одна из ремонтных бригад попала под российский обстрел. Четверо энергетиков получили ранения и находятся в больнице.
Минэнерго призывает украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и вечером, чтобы помочь снизить нагрузку на энергосистему.
Обновлено в 10:40
По данным ДТЭК, враг ударил по территории одного из подразделений коипании. В результате удара пострадала бригада, которая как раз находилась на объекте.
"Один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо - с контузиями и осколочными ранениями. Все получают необходимую медицинскую помощь. Сделаем все возможное для скорейшего восстановления коллег", - говорится в сообщении.
Обстрел 19 ноября
Россия ночью нанесла по Украине комбинированный удар, использовав ударные беспилотники, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие типы ракетного вооружения.
На фоне масштабной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию в ответ на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.
Известно, что российские войска этой ночью массированно атаковали Харьков дронами-камикадзе "Герань-2". Пострадали по меньшей мере 36 человек, среди которых двое детей.
Под комбинированный обстрел также попали Львов и Тернополь.
Известно, что в Тернополе враг попал в многоэтажку, там погибли 9 человек. Еще более 20 - ранены.