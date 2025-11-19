ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Еще более жесткие отключения: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 20 ноября

Украина, Среда 19 ноября 2025 18:21
UA EN RU
Еще более жесткие отключения: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 20 ноября Иллюстративное фото: отключать 20 ноября будут значительно больше (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 20 ноября продолжат действовать графики отключения электроэнергии. При этом они значительно усилятся - одновременно будут выключать от 2,5 до 4 очередей бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК"Укрэнерго".

Отмечается, что выключать свет будут во всех регионах Украины. Причиной отключений назвали последствия российских ракетных терактов 19 ноября и предыдущих, направленных против украинской энергетики.

Выключать 20 ноября будут от 2,5 до 4 очередей одновременно. Отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 - в течение всех суток. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для бытовых потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Напомним, что россияне в ночь на 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов. Удар оккупантов пришелся на энергетику и гражданскую инфраструктуру. Также враг бил по жилым домам, больше всего жертв оказалось в Тернополе, где россияне разрушили несколько многоэтажек.

По данным Министерства энергетики, россияне атаковали энергетические объекты в семи областях Украины. Пострадала одна из бригад ДТЭК, которая находилась на атакованном объекте. Ведется ликвидация последствий нового российского теракта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Графики отключения света Укрэнерго
Новости
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского