Повлияют ли морозы на отключение света: "Укрэнерго" объяснило, что ждет украинцев
В случае сильных морозов продолжительность отключений электроэнергии в Украине может возрасти.
Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
По его словам, похолодание существенно увеличивает потребление электроэнергии, и в условиях уже поврежденной российскими ударами инфраструктуры это может привести к более длительным перерывам в подаче света.
"Были бы более длительные отключения", - отметил Зайченко.
Он подчеркнул, что энергетики заранее подготовились к различным сценариям и провели тренировки для стабилизации системы в кризисных условиях. Среди механизмов реагирования - балансировка энергосистемы, аварийная помощь между регионами, а также увеличение импорта электроэнергии.
Если же эти меры не сработают, энергетики будут вынуждены переходить к аварийным обесточиваниям и применять почасовые графики отключений.
"Если это не работает - мы начинаем регулировать поставки для потребителей", - пояснил Зайченко.
Зима в Украине
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российский диктатор Владимир Путин хочет создать гуманитарную катастрофу в Украине.
В то же время Зайченко считает, что украинцам надо готовиться, что ситуация может меняться очень динамично.
Он также добавил, что энергетики работают над тем, чтобы "исправить ситуацию и обеспечить всех потребителей светом и электроэнергией". Впрочем, как отметил Зайченко, ситуация может меняться каждый день.
РБК-Украина уже сообщало, что Россия пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства.
