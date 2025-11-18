ua en ru
Повлияют ли морозы на отключение света: "Укрэнерго" объяснило, что ждет украинцев

Украина, Вторник 18 ноября 2025 11:49
Повлияют ли морозы на отключение света: "Укрэнерго" объяснило, что ждет украинцев Иллюстративное фото: "Укрэнерго" объяснило, что ждет украинцев зимой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

В случае сильных морозов продолжительность отключений электроэнергии в Украине может возрасти.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, похолодание существенно увеличивает потребление электроэнергии, и в условиях уже поврежденной российскими ударами инфраструктуры это может привести к более длительным перерывам в подаче света.

"Были бы более длительные отключения", - отметил Зайченко.

Он подчеркнул, что энергетики заранее подготовились к различным сценариям и провели тренировки для стабилизации системы в кризисных условиях. Среди механизмов реагирования - балансировка энергосистемы, аварийная помощь между регионами, а также увеличение импорта электроэнергии.

Если же эти меры не сработают, энергетики будут вынуждены переходить к аварийным обесточиваниям и применять почасовые графики отключений.

"Если это не работает - мы начинаем регулировать поставки для потребителей", - пояснил Зайченко.

Зима в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российский диктатор Владимир Путин хочет создать гуманитарную катастрофу в Украине.

В то же время Зайченко считает, что украинцам надо готовиться, что ситуация может меняться очень динамично.

Он также добавил, что энергетики работают над тем, чтобы "исправить ситуацию и обеспечить всех потребителей светом и электроэнергией". Впрочем, как отметил Зайченко, ситуация может меняться каждый день.

РБК-Украина уже сообщало, что Россия пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства.

Детально о том, какие вызовы зима готовит для фронта - читайте в материал РБК-Украина "Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа".

