До 18 часов без света: появились графики для Киева на 20 ноября

Киев, Среда 19 ноября 2025 21:59
UA EN RU
До 18 часов без света: появились графики для Киева на 20 ноября Иллюстративное фото: в Киеве 20 ноября будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 20 ноября, будут действовать более жесткие графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, завтра, 20 ноября, свет будут отключать следующим образом:

  • очередь 1.1 - без света с 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 1.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 2.1 - без света с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 2.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 3.1 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 20:30;
  • очередь 3.2 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 20:30;
  • очередь 4.1 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 18:30;
  • очередь 4.2 - без света с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • очередь 5.1 - без света с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00;
  • очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00;
  • очередь 6.1 - без света с 08:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило о том, что завтра, 20 ноября, для бытовых потребителей введут графики отключений света объемом от 2,5 до 4 очередей.

Ограничения электроснабжения в Украине ужесточили на фоне массированного удара российских оккупантов в ночь на 19 ноября.

По информации Минэнерго, в результате ударов были повреждены энергетические объекты в семи областях.

Также уровень потребления электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания.

