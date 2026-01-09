Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей

Во всем Киеве сегодня, 9 января, ввели экстренные отключения электроэнергии вследствие массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.
"Киев: из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей в городе введены экстренные отключения", - говорится в заявлении.
Жителям столицы напомнили, что во время экстренных отключений света графики не действуют.
"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами по очереди. Любая экономия помогает избегать локальных аварий", - призвали в ДТЭК.
Утром, 9 января, экстренные отключения света ввели на левом берегу Киева. В то же время графики продолжали действовать на правом берегу.
Напомним, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области десятками ударных беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. Кроме того, еще один человек считается пропавшим без вести.
Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.
В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.