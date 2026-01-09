Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей

Атака на Киев и область 9 января

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области десятками ударных беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. Кроме того, еще один человек считается пропавшим без вести.

Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.