Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. Крім того, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.