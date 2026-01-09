Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж

У всьому Києві сьогодні, 9 січня, ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.
"Київ: через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення", - йдеться у заяві.
Мешканцям столиці нагадали, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.
"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", - закликали у ДТЕК.
Зранку, 9 січня, екстрені відключення світла запровадили на лівому березі Києва. Водночас графіки продовжували діяти на правому березі.
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.
У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. Крім того, ще одна людина вважається зниклою безвісти.
Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.
У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.