Киев накрыл смог после ночных обстрелов и пожаров: как уберечься и следить за качеством воздуха

В Киеве в результате ночных обстрелов возникли пожары. Над городом образовался смог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в Киеве в результате ночных обстрелов возникли пожары, поэтому над городом образовался смог.
Отмечается при этом, что по состоянию на утро 14 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице - низкий.
Уточняется, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.
Если в том или ином районе Киева есть запах дыма, людям рекомендуют придерживаться таких советов:
"После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер", - напомнили в КГГА.
"Поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек", - объяснили специалисты.
В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
Напомним, в ночь на 14 ноября РФ осуществила очередной массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки врага стала столица.
Перед обстрелами Киева было известно об угрозе дронов, а также о тревоге по всей Украине из-за "Кинжалов" и "Калибров".
После полуночи в столице начали раздаваться взрывы, работала ПВО. Люди, убегая в укрытия, не только слышали звуки "Шахедов", но и видели ракеты в небе - ночной террор РФ не прекращался до четырех часов утра.
Сообщалось о попаданиях и пожарах в многоэтажках и частных домах. Произошли возгорания на складах, крышах и открытых территориях. Горели автомобили.
Пострадали также и объекты гражданской и критической инфраструктуры, из-за чего в городе возникли перебои со светом и водой. Под утро стало известно о перекрытии некоторых улиц и изменениях в движении транспорта.
Утром в Киеве снова прозвучала воздушная тревога и было слышно, как сбивают дроны. Перед этим сообщалось про БпЛА со стороны Броваров и угрозу баллистики.
По состоянию на около 8 часов утра в Киеве уже было известно о 26 пострадавших и трех погибших.
Также российские войска атаковали Киевскую область. В результате обстрелов возникла серия пожаров, ранения получили по меньшей мере шесть человек.
По словам президента Владимира Зеленского, ночью российские войска выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет (в том числе баллистику и аэробаллистику).