Киев накрыл смог после ночных обстрелов и пожаров: как уберечься и следить за качеством воздуха

Над Киевом образовался смог из-за пожаров после ночных обстрелов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве в результате ночных обстрелов возникли пожары. Над городом образовался смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Что известно о качестве воздуха в Киеве

Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в Киеве в результате ночных обстрелов возникли пожары, поэтому над городом образовался смог.

Отмечается при этом, что по состоянию на утро 14 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице - низкий.

Уточняется, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.

Что советуют делать жителям и гостям столицы

Если в том или ином районе Киева есть запах дыма, людям рекомендуют придерживаться таких советов:

  • закрыть окна;
  • по возможности - ограничить пребывание на улице;
  • пить больше воды.

"После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер", - напомнили в КГГА.

Отмечается также, что ветер может;

  • поднимать вредные вещества над землей;
  • рассеивать их.

"Поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек", - объяснили специалисты.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как можно следить за качеством воздуха в Киеве

В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

  • ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
  • SO2 (диоксид серы);
  • NO2 (диоксид азота);
  • О3 (приземный озон);
  • CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ осуществила очередной массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки врага стала столица.

Перед обстрелами Киева было известно об угрозе дронов, а также о тревоге по всей Украине из-за "Кинжалов" и "Калибров".

После полуночи в столице начали раздаваться взрывы, работала ПВО. Люди, убегая в укрытия, не только слышали звуки "Шахедов", но и видели ракеты в небе - ночной террор РФ не прекращался до четырех часов утра.

Сообщалось о попаданиях и пожарах в многоэтажках и частных домах. Произошли возгорания на складах, крышах и открытых территориях. Горели автомобили.

Пострадали также и объекты гражданской и критической инфраструктуры, из-за чего в городе возникли перебои со светом и водой. Под утро стало известно о перекрытии некоторых улиц и изменениях в движении транспорта.

Утром в Киеве снова прозвучала воздушная тревога и было слышно, как сбивают дроны. Перед этим сообщалось про БпЛА со стороны Броваров и угрозу баллистики.

По состоянию на около 8 часов утра в Киеве уже было известно о 26 пострадавших и трех погибших.

Также российские войска атаковали Киевскую область. В результате обстрелов возникла серия пожаров, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

По словам президента Владимира Зеленского, ночью российские войска выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет (в том числе баллистику и аэробаллистику).

