Киев накрыл смог после ночных обстрелов и пожаров: как уберечься и следить за качеством воздуха

Что известно о качестве воздуха в Киеве

Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в Киеве в результате ночных обстрелов возникли пожары, поэтому над городом образовался смог.

Отмечается при этом, что по состоянию на утро 14 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице - низкий.

Уточняется, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.

Что советуют делать жителям и гостям столицы

Если в том или ином районе Киева есть запах дыма, людям рекомендуют придерживаться таких советов:

закрыть окна;

по возможности - ограничить пребывание на улице;

пить больше воды.

"После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер", - напомнили в КГГА.

Отмечается также, что ветер может;

поднимать вредные вещества над землей;

рассеивать их.

"Поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек", - объяснили специалисты.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как можно следить за качеством воздуха в Киеве

В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно: